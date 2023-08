Crossers van Team Legendre hebben (tijdelijk) geen team meer door financiële problemen

De renners van het Cross Team Legendre zullen aanstaande winter niet in actie komen voor hun ploeg. Legendre, de hoofdsponsor, heeft het contract beëindigd, waardoor er niet genoeg financiering is voor de veldritwinter van 2023-2024. De crossers zijn nu zelf op zoek naar een oplossing.

De financiële problemen hebben ervoor gezorgd dat het Cross Team Legendre geen licentie heeft aangevraagd voor de komende veldritwinter. Crossers als Timon Rüegg en Loris Rouiller, maar ook de Belg Kenay De Moyer zitten dus tijdelijk zonder ploeg. Het team is echter wel van plan om vanaf 2024 verder te gaan als continentale ploeg en dan ook een veldrittak te behouden. Dit zal echter niet mogelijk zijn met de tiental renners die vorig seizoen veldritten reden, maar met een vijftal crossers.

“Het is natuurlijk een moeilijke situatie voor ons”, vertelt renner Gilles Mottiez aan WielerFlits. “Ik ben wel blij dat de ploeg niet helemaal is opgedoekt en dat er nog hoop is voor volgend seizoen. Wat ik deze winter dan zal doen? Ik ben nu op zoek naar sponsoren om ervoor te zorgen dat ik goed materiaal heb om mee te crossen. Op die manier zou ik toch aan de start kunnen staan van een aantal wedstrijden deze winter.”

