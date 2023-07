Crosser Tom Meeusen kondigt comeback aan: “Besef dat niet iedereen positief zal reageren”

Tom Meeusen zal komend veldritseizoen toch weer in actie komen. De 34-jarige crosser beëindigde zijn carrière in december 2022 vrij abrupt, maar heeft nu zijn rentree aangekondigd. Hij zal gaan rijden voor Athletes for Hope.

Meeusen hing zijn fiets aan de haak op 12 december 2022, kort na de Exact Cross Essen. Hij was in zijn thuiskoers niet verder gekomen dan een achtste plaats. “Ik stop ermee”, schreef hij op Instagram, nadat hij zijn contract bij Deschacht-Hens-Maes had ingeleverd. “Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren, maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit. Ik ben in alle stilte kunnen stoppen met veel mensen rond mij die ik graag heb. Dank voor de mooie jaren.”

Athletes for Hope

Nu is Meeusen toch van gedachten veranderd. “Ik besef dat niet iedereen even positief zal reageren op het feit dat ik terug wil crossen”, zegt Meeusen over zijn beslissing bij Het Nieuwsblad. “Eerst stoppen en dan met hangende pootjes terugkomen is een beetje zwakjes natuurlijk. In mijn eigen entourage heb ik ook positieve en negatieve reacties maar door er een tijdje tussenuit te zijn geweest heb ik de kans gekregen om eens rustig na te denken over wat er allemaal is fout gelopen de laatste jaren.”

“Ik heb iemand nodig die me zowel fysiek als mentaal kan ondersteunen dus ik ben aan het juiste adres bij Marc”, doelt hij op Marc Herremans, die aan het roer staat van Athletes for Hope. Ook Jens Adams rijdt voor deze multidisciplinaire ploeg, die een triatlon-, veldrit en BMX-kern heeft. Het team is onderdeel van een project om geld op te halen voor kinderen met een beperking.

“Ik ben hem (Herremans, red.) heel dankbaar voor deze kans, want besef dat dit niet vanzelfsprekend is”, zegt Meeusen. “Ik zal er dan ook alles aan doen om hem en zijn project ‘Athletes for Hope’ positief in beeld te brengen.”

Palmares Meeusen

Meeusen veroverde nooit een Belgische of internationale titel bij de profs, maar eindigde wel twee keer (in 2009 en 2014) op het podium van het BK veldrijden. Verder reed hij vijf keer naar een top 10-notering op het WK, met een vierde plaats in Koksijde (2012) als sportieve uitschieter

