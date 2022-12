Tom Meeusen zet punt achter carrière: “Ik stop er deze keer echt mee”

Tom Meeusen heeft met de Exact Cross Essen zijn laatste veldrit gereden. Dat heeft de inmiddels 34-jarige coureur laten weten via Instagram. “Ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf: het maximum is eruit”, is zijn duidelijke boodschap.

Meeusen speelde eerder al met het idee om te stoppen met wielrennen, maar krabbelde vervolgens toch weer terug. Na de Exact Cross in zijn Essen is hij echter weer van gedachten veranderd: hij zet nu definitief een punt achter zijn carrière. “Ik stop ermee. Deze keer echt, dank aan iedereen voor de mooie jaren”, begint hij zijn afscheidsbericht op Instagram.

Ik heb in Essen geprobeerd om het tij nog eens te keren, maar ik moet eerlijk zijn tegenover mezelf. Het maximum is eruit. Ik ben in alle stilte kunnen stoppen met veel mensen rond mij die ik graag heb. Dank voor de mooie jaren.”

Tom Meeusen kan terugblikken op een succesvolle wielercarrière, en dan met name in het veld. Zo won hij in zijn beginjaren bij de profs twee wereldbekermanches, vier wedstrijden in de Superprestige en drie manches in wat we tegenwoordig kennen als de X2O Badkamers Trofee. Ook was hij de beste in onder meer Overijse, Woerden, Huijbergen, Eeklo, Ardooie, Rucphen en Sint-Niklaas.

Meeusen veroverde nooit een Belgische of internationale titel bij de profs, maar eindigde wel twee keer (in 2009 en 2014) op het podium van het BK veldrijden. Verder reed hij vijf keer naar een top 10-notering op het WK, met een vierde plaats in Koksijde (2012) als sportieve uitschieter.