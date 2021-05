Critérium du Dauphiné: Deceuninck-Quick-Step met Jakobsen en Asgreen

Dat Fabio Jakobsen aan het vertrek staat van het Critérium du Dauphiné wist u al. Nu heeft Deceuninck-Quick-Step ook de rest van de selectie naar buiten gebracht.

Voor Jakobsen betekent de Dauphiné zijn eerste WorldTour-koers sinds zijn rentree in april van dit jaar. Hij krijgt onder meer gezelschap van Kasper Asgreen en Florian Sénéchal. Stijn Steels is de enige Belg in de Dauphiné-ploeg.

“Na een solide Volta ao Algarve krijgt Kasper Asgreen in deze wedstrijd een vrije rol om te kijken hoe ver hij kan komen in de bergen”, blikt ploegleider Wilfried Peeters vooruit. “Het is mooi dat Fabio er weer bij is. Zeker in de eerste dagen liggen er wat mogelijkheden om mooie resultaten te behalen. De jongens zijn gemotiveerd en ze kunnen niet wachten om het tweede deel van het seizoen te beginnen.”

Selectie Deceuninck-Quick-Step voor Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni)

Fabio Jakobsen

Kasper Asgreen

Shane Archbold

Josef Černý

Ian Garrison

Florian Sénéchal

Stijn Steels