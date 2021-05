Fabio Jakobsen neemt deel aan Critérium du Dauphiné

Fabio Jakobsen zal binnenkort deelnemen aan het Critérium du Dauphiné (30 mei-6 juni). Dat laat de sprinter van Deceuninck-Quick-Step weten via Instagram. De Franse WorldTour-ronde begint aankomende zondag in Issoire.

Jakobsen besloot zich in Spanje voor te bereiden op het Critérium du Dauphiné. De Nederlander was op hoogtestage in de Sierra Nevada. “Nu is het tijd om te herstellen en een rustperiode in te lassen voor het Critérium du Dauphiné. Ik kijk ernaar uit om weer te koersen”, laat de 24-jarige sprinter weten via Instagram.

De snelle Jakobsen reed dit seizoen al de Ronde van Turkije en de Volta ao Algarve. In beide koersen was het vooral zaak om koersritme op te doen en weer te wennen aan het bestaan als profwielrenner. Op 11 april maakte Jakobsen weer zijn rentree in het peloton, exact 250 dagen na zijn horrorcrash in de Ronde van Polen in augustus 2020.