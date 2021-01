CPA-voorzitter Bugno: “Hoop dat het peloton Groenewegen verwelkomt met begrip”

Gianni Bugno heeft het opgenomen voor Dylan Groenewegen. De voorzitter van rennersvakbond CPA zegt dat het ‘ontoelaatbaar’ is dat de sprinter van Jumbo-Visma bedreigingen heeft ontvangen en daarom politiebeveiliging kreeg. Bugno hoopt dat Groenewegen na zijn maandenlange schorsing goed ontvangen wordt in het peloton.

De 56-jarige Bugno haalt in zijn open brief ook uit naar de UCI, dat tot nu toe alleen Groenewegen gestraft heeft voor het incident. Volgens de CPA-voorzitter moet ook de organisatie van de Ronde van Polen boeten vanwege aanwijsbare tekortkomingen. Daarbij wijst hij vooral op de hekken in de finishstraat waar Groenewegen en vooral Fabio Jakobsen zwaar ten val kwamen.

Volgende week staat een overleg gepland met het Professional Cycling Council. Bugno wil met zijn statement de nadruk leggen op nieuwe regels rondom de hekken die gebruikt worden tijdens wielerkoersen. Volgens de tweevoudig wereldkampioen is dat een van de belangrijkste onderwerpen die besproken moet worden.

Statement CPA en Gianni Bugno

Gianni Bugno, voorzitter van het CPA, komt met een statement naar buiten in aanloop naar het Professional Cycling Council, die op 2 en 3 februari 2021 gepland staat.

“Ik heb gelezen over de bedreigingen die Dylan Groenewegen heeft ontvangen na het ongeluk in de Ronde van Polen. Via de pers zag ik dat hij ook politiebewaking kreeg, omdat de politie vreesde voor zijn veiligheid en die van mijn familie. Dat dat nodig is geweest, is ontoelaatbaar, onwaardig en onfatsoenlijk. Woorden en acties hebben gewicht, en de woorden die gericht waren aan Dylan waren onacceptabel. De vinger moet ook gewezen worden naar de gevaarlijke hekken, die de ernst van de val bepaalden waarbij Fabio Jakobsen ernstig gewond raakte.”

“Dylan heeft een fout gemaakt in de sprint en die fout is hem duur komen te staan. Tot de dag van vandaag is hij de enige die heeft moeten boeten voor wat gebeurd is aan de finish in Katowice. Dat gezegd hebbende, hoop ik dat de controverse nu tot het verleden zal behoren. Zodra Dylan zijn straf heeft uitgezeten, hoop ik dat het hele peloton hem verwelkomt met vriendschap en begrip.”

De CPA heeft bij de UCI keer op keer aangedrongen op straffen voor organisatoren die duidelijk tekortschieten, maar tot dusver blijft Groenewegen de enige die een diskwalificatie heeft gekregen. De veiligheid van de renners tijdens de wedstrijden is een van de belangrijkste kwesties die de komende dagen besproken zullen worden tijdens de bijeenkomst. Die bijeenkomst zal alle stakeholders uit de top van het wielrennen samenbrengen. Na de voorstellen die in oktober en december gedaan zijn, is het tijd om van woorden naar daden over te gaan.

“Het eerste punt op onze lijst met verzoeken, waarvan we oprecht hopen dat het zo snel mogelijk doorgevoerd wordt, betreft de hekwerken. Die moeten goedgekeurd worden door de juiste instanties en gecertificeerd worden. Ze moeten een bescherming vormen voor de renners die, in de heat of the moment, ook fouten kunnen maken. Dat gebeurde helaas met Dylan op 5 augustus. Als beweging moeten we al het mogelijke doen om de veiligheid van de wedstrijden en de hoofdrolspelers te waarborgen. Het is onze plicht om de fysieke en morele pijn te vermijden, die Fabio, Dylan en veel andere wielrenners, zowel mannen als vrouwen, ook in lagere categorieën, wel hebben ervaren.”