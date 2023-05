CPA-voorzitter Adam Hansen: “Meer dan 90% wilde parcoursverandering bergrit Giro”

Adam Hansen heeft zich als voorzitter van rennersvakbond CPA op social media uitgelaten over de parcoursverandering in de dertiende etappe van de Giro d’Italia. Door de voorspelde regen en kou is de bergetappe naar Crans Montana flink ingekort. “Meer dan 90% van de renners die stemden waren voorstander van het wijzigen van de oorspronkelijke route”, aldus Hansen.

“De weersomstandigheden tijdens deze Giro zijn heel erg intens”, begint de Australische oud-renner van onder meer Lotto Soudal. “Daarom hebben de renners gisteravond gestemd om een beroep te doen op het Extreme Weather Protocol voor deze rit. Als er een meerderheid was van 80%, dan zou de rest van de renners die beslissing volgen. In dat geval zou gepleit worden voor een parcourswijziging.”

“Die procedure verliep anoniem en 90% stemde voor. De CPA en ik steunen die beslissing dan ook”, vertelt Hansen. “Als iemand het er niet mee eens is, mogen ze zich op mij richten. Stuur je kritiek naar mij door, maar richt je niet op andere renners.”

“Wielrenners zijn de helden van onze sport. Ik geloof erin dat zij zich moeten focussen op de koers zelf en niet te maken moeten krijgen met negatieve opmerkingen”, legt de CPA-voorzitter uit. “Ik wil de Giro-organisatie bedanken voor het begrip voor het perspectief van de renners. Er moest iets veranderen.”

Hansen ziet ook dat de regen en de kou, die het peloton al dagenlang teisteren, gevolgen hebben. “De extreme weersomstandigheden liggen buiten iemands verantwoordelijkheid. De renners zijn dankbaar voor de steun van de RCS, de vrijwilligers en de fans. Ze zullen hun best doen om een show op te voeren waar iedereen naar kan kijken!”

Tot slot voegde Hansen er ook nog aan toe dat het voorstel van de RCS zelf is gekomen. De renners hadden donderdagavond gestemd voor een etappe zonder de Croix de Cœur: “Maar vrijdagochtend kwam er een nieuw aanbod van de RCS. De meerderheid heeft het voorstel geaccepteerd, maar het was niet het oorspronkelijke plan.”

It is true, the riders wanted to start at the start like original and ride the full course and miss Croix De Coeur as that was the moment of rain combined with the coldest temps at the time of the voting. We were told not to decide the morning of the race, so the decision was… https://t.co/XEVu6Bqo9m

— Adam Hansen (@HansenAdam) May 19, 2023