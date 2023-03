Adam Hansen verkozen tot nieuwe voorzitter van rennersvakbond CPA

Adam Hansen is de nieuwe voorzitter van de Cyclistes Professionels Associés, beter bekend als CPA. De Australiër volgt Gianni Bugno op. Hansen koerste in het verleden onder meer bij Team HTC-Columbia en Lotto Soudal én is tot op de dag van vandaag nog steeds renner.

Lees meer: Rennersvakbond CPA krijgt een nieuwe voorzitter: Gianni Bugno treedt af

Begin december kwam het nieuws naar buiten dat Bugno zou stoppen als voorzitter. De Italiaan was twaalf jaar voorzitter van de CPA. Destijds werd aangegeven dat Steve Morabito en Hansen de twee kandidaten waren, maar Sporza meldt dat Morabito geen kandidaat meer was. Spannend was het met andere woorden niet, de verkiezing.

Hansen is inmiddels zelf 41 jaar oud, maar dat zorgt er niet voor dat hij niet meer actief is in het wielrennen. De ancien is namelijk nog steeds renner, momenteel rijdt hij bij de kleine Oostenrijkse ploeg WSA KTM Graz p/b Leomo. Hansen is daardoor al twintig jaar wielrenner. Zijn grootste overwinningen waren een etappe in de Giro d’Italia en de Vuelta a España.