CPA-leider Adam Hansen filmt zelf gevaarlijke afdaling Joux Plane: “Geen problemen met asfalt”

Adam Hansen heeft donderdag de gevaarlijke afdaling van de Col du Joux Plane verkend en een video daarvan gedeeld met alle renners in de Tour de France. Dat heeft de president van rennersvakbond CPA gedaan omdat er vragen kwamen vanuit het peloton over de staat van het asfalt en de veiligheid van de afdaling. De rit van zaterdag finisht na de afdaling namelijk in Morzine.

Na het tragische overlijden van Gino Mäder in de Ronde van Zwitserland, nu bijna een maand geleden, zwengelde de veiligheidsdiscussie in het wielrennen weer aan. Twee etappes in deze Tour de France vielen daarbij extra op, namelijk etappe 14 naar Morzine (met finish na afdaling van de Joux Plane) en etappe 17 naar Courchevel (met finish na korte afdaling van de Col de la Loze).

Namens rennersvakbond CPA ging Adam Hansen, oud-renner van onder meer Lotto Soudal, in gesprek met Tourorganisator ASO om de zorgen bij de renners aan te kaarten. Na overleg met de ASO is besloten dat de route in beide gevallen niet gewijzigd wordt. Wel worden er extra maatregelen genomen. Naast nieuw asfalt worden ook signalisatieborden (met geluid) geplaatst en worden vangrails voorzien met de nodige kussens die de renners kunnen opvangen.

Nu heeft Hansen een paar dagen van tevoren zelf de proef op de som genomen. Hij beklom donderdag de Joux Plane en filmde met een GoPro de afdaling, om die beelden vervolgens op YouTube te zetten en te delen met de renners. “ASO heeft gedaan wat ze zeiden in ons gesprek vlak voor de Tour”, schrijft hij erbij. “Ik kreeg vragen van renners over het slechte asfalt, maar ASO heeft al deze stukken gerepareerd. Er zijn geen problemen met het asfalt meer, van de top tot de finish.”

“Ze zullen de kussens pas op de ochtend voor de rit opstellen”, geeft de Australiër nog aan. Hansen voegde er ook nog een opmerking aan toe. “Wielrennen is een gevaarlijke sport. Je hebt zelf controle over de risico’s die je neemt. Blijf veilig. Ik ga de finale van etappe 17 ook doen, voor de zekerheid en om enige bevindingen te rapporteren.”

Bekijk hieronder de complete video van Adam Hansen: