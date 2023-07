Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 14 over Joux Plane naar Morzine – Monsterrit in de Alpen

Organisator ASO schotelt het peloton in de veertiende etappe van de Tour de France een beest van een rit voor. Tussen Annemasse en Morzine moeten de renners over zes gecategoriseerde cols in totaal 152 kilometer afleggen. Het is de eerste keer deze Tour dat de renners de Alpen in trekken. Wie doorstaat deze eerste test in de Alpen het beste? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Zaterdag is de start dichtbij de Zwitserse grens in Annemasse. Het is de stad waar de gebroeders Aurélien en Valentin Paret-Peintre van AG2R Citroën vandaan komen. De grensstad is een belangrijk ov-knooppunt voor Frankrijk, omdat een aantal Zwitserse steden vanuit Annemasse goed te bereiken zijn. Genève bijvoorbeeld, dat op slechts acht kilometer van Annemasse ligt. In de toekomst zijn er zelfs plannen om de twee steden aan elkaar te verbinden middels een tramlijn.

In deze rit gaan de renners niet de Zwitserse grens over, maar rijden ze in noordoostelijke richting verder de Franse Alpen in. Op de eerste beklimmingen van de dag zullen ze wel een uitkijkje hebben op het Meer van Genève.

Al vroeg in de etappe volgen de beklimmingen elkaar in rap tempo op. In de eerste 65 kilometer liggen op vier toppen de bergpunten voor het grijpen. De eerste top is de Col de Saxel (4 km aan 4,7%) na 18,5 kilometer. De lengte en het stijgingspercentage geven een vertekend beeld van deze col, aangezien de weg al veel eerder begint te rijzen. Vanaf Annemasse op bijna 500 meter hoogte wordt er in de eerste 18,5 kilometer geklommen naar een hoogte van 941 meter.

Na de Col de Saxel dalen de renners direct af naar de start van de volgende beklimming: de Col de Cou (7,1 km aan 7,5%), waarvan de renners na 35 kilometer de top ronden. Hierna volgen nog snel de Col du Feu (6,1 km aan 7,7%) en de Col de Jambaz (6,8 km aan 3,8%). Een vroege vlucht zal hier ongetwijfeld al zoveel mogelijk tijd willen pakken.

Lees ook: Tour 2023: Etappes 14 en 17 blijven bergaf finishen, ASO neemt wel extra maatregelen

Die tijd zullen ze nodig hebben in de finale, waar als eerst de Col de la Ramanaz (14,1 km aan 6,9%) en later de Col de Joux Plane (11,7 km aan 8,5%) wachten. Op de Joux Plane zullen de klassementsrenners er ongetwijfeld een groot gevecht van maken, zoals we in het verleden al vele malen vaker gezien hebben.

Floyd Landis zette in een rit met de Joux Plane de Tour de France van 2006 op zijn kop door meer dan zeven minuten op zijn grootste concurrent Oscar Pereiro Sio terug te pakken, en Peter Winnen won in 1982 in Morzine nadat hij als eerste was boven gekomen op de Joux Plane. Wie schrijft er zaterdag opnieuw wielergeschiedenis?

Lees ook: CPA-leider Adam Hansen filmt zelf gevaarlijke afdaling Joux Plane: “Geen problemen met asfalt”

Zaterdag 15 juli, etappe 14: Annemasse – Morzine Les Portes du Soleil

Officieuze start: 13:05 uur

Officiële start: 13:20 uur

Finish: tussen 17:15 uur en 17:55 uur

Afstand: 152,5 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Col de Saxel: tussen 13.45 en 13.50

Passage Gol de Cou: tussen 14.15 en 14.30

Passage Gol du Feu: tussen 14.45 en 15.00

Passage en tussensprint Col de Jambaz: tussen 15.00 en 15.20

Passage Col de la Ramaz: tussen 16.05 en 16.30

Passage Col de Joux Plane: tussen 17.00 en 17.40

Favorieten

De spanning is om te snijden in de top van het algemeen klassement. Slechts negen seconden scheiden de drager van de gele trui en zijn naaste belager. We hebben het dan natuurlijk om Jonas Vingegaard en Tadej Pogačar, die zorgen voor een van de spannendste duels van de laatste jaren in de Tour de France. Het is weliswaar een tweestrijd, maar het gaat wel op het scherpst van de snede en iedere seconde kan tellen.

Te beginnen met de gele trui, Jonas Vingegaard. Sinds hij in de etappe over de Marie Blanque meer dan een minuut voorsprong pakte op zijn grootste concurrent heeft hij alleen maar tijd ingeleverd op Pogačar. Op de Grand Colombier moest Vingegaard opnieuw wat tijd prijsgeven. Het bleef bij vier seconden en vier bonificaties in het voordeel van de Sloveen, waardoor het verschil nu nog maar negen tellen is in het algemeen klassement.

Op een aankomst die de Deen minder goed lag, heeft hij de schade goed weten te beperken. Daar zal hij op zich tevreden mee zijn, maar elke verloren seconde zal toch mentaal een tik geven. Daarnaast konden namens Jumbo-Visma alleen Sepp Kuss en Dylan van Baarle lang bij Vingegaard blijven. Eigenlijk was meer steun ook niet nodig, omdat UAE Emirates het heft in handen nam.

Bovendien wijst de Nederlandse formatie al weken naar de Alpen en de zware slotweek. Wordt alle energie opgespaard voor het hooggebergte, als er meer grote cols na elkaar komen? Dat zou in het voordeel moeten zijn van de geletruidrager.

Maar Tadej Pogačar groeit in de Tour en ook het vertrouwen binnen zijn ploeg zal groeien nu hij steeds meer van zijn achterstand afknabbelt. Dat hij op de Grand Colombier niet om de zege sprintte, maar ‘slechts’ om de derde plaats, zal wel pijn doen. Die bonificatieseconden hadden hem nog dichter bij het geel kunnen brengen. De teamprestatie van UAE Emirates richting de Grand Colombier zal Pogačar en de zijnen ook een boost geven. De vraag is alleen of ze op weg naar Morzine ook het initiatief durven nemen. Een reden om dat wél te doen? Op de top van de Joux Plane (8-5-2) én aan de finish (10-6-4) liggen boni’s.

De bijna 12 kilometer lange Joux Plane kent vooral een erg zwaar slotstuk. Als Jumbo-Visma de koers slopend kan maken, moet dat in het voordeel van Vingegaard zijn. Het lijkt er alleen steeds meer op dat Pogačar niet te lossen gaat zijn. Het gevaar als Vingegaard zelf iets probeert, is dat Pogi kan volgen en daarna countert. Dat werkt alleen maar in de hand dat Vingegaard verdedigend zal koersen, tot hij voelt dat Pogačar kwetsbaar is. Maar die tekenen vertoont de Sloveen de laatste bergetappes niet.

Pogačar heeft zijn eindschot als voordeel, zeker in de mogelijke strijd om de ritwinst in Morzine geeft dat hem dat voorrang op Vingegaard. De grootste verschillen gaan gemaakt moeten worden op de laatste meters van de Joux Plane, want in de laatste 12,5 kilometer afdaling zijn beide topfavorieten aan elkaar gewaagd.

Dan kijken we verder in de lijst met klassementsrenners. Tom Pidcock kwam op de Grand Colombier plots bovendrijven als ‘best of the rest’, waardoor hij nu binnen 45 seconden staat van de vierde plek van zijn ploegmaat Carlos Rodriguez. Als de Brit van INEOS Grenadiers opnieuw die klimmersbenen vindt, kan hij in de afdaling zijn slag slaan in de strijd om ritwinst. Ook als hij op korte achterstand over de top komt, dan kan hij nog tijd goedmaken.

Daarachter lijken Jai Hindley en de broers Adam Yates en Simon Yates de gevaarlijkste klassementsrenners, alleen moeten zij dan in een directe confrontatie met Vingegaard en Pogačar hopen op een surplace van die twee. En die kans achten we klein.

Als UAE Emirates het heft niet in handen neemt, dan is het de vraag wat Jumbo-Visma gaat doen. Uit ‘angst’ voor een nederlaag tegen Pogačar en verloren bonificatieseconden is het een realistisch scenario dat de geel-zwarte formatie een groep met vluchters de vrijgeleide geeft. Dat biedt kansen voor, zeker in deze monsterrit, de betere klimmers die op achterstand staan.

Dan denken we meteen aan Felix Gall, die bij AG2R Citroën plots tot klassementsrenner is gebombardeerd. Hij is nu veertiende, op ruim 10 minuten van het geel, en zal vanuit de vlucht een flinke sprong de top-10 in kunnen maken. Op de Grand Colombier was hij de achtste klassementsrenner in de uitslag, dus met zijn klimbenen zit het wel goed. De vraag is of hij de vrijheid krijgt van zijn concurrenten. De lastige start werkt in zijn voordeel. Zijn ploegmaat Ben O’Connor stelt tot dusver teleur, maar kan vanuit een ontsnapping zijn Tour wel kleur geven. De Aussie staat op bijna een halfuur in het klassement.

Thibaut Pinot staat op een gevaarlijke achterstand in de rangschikking. Hij is elfde op negen minuten van het geel. Kortom, Jumbo-Visma en UAE Emirates zullen niet bang worden als hij wegrijdt. Dat biedt kansen voor de Franse klimmer, die na dit seizoen stopt met koersen. Giulio Ciccone vormt geen gevaar voor het klassement, maar dit is wel een rit die hem moet liggen. De Italiaan van Lidl-Trek was in Laruns al eens tweede achter de ontsnapte Hindley. Naast de ritwinst zijn er in deze rit ook veel bergpunten, met drie cols van eerste categorie én de Joux Plane van buitencategorie.

Cofidis moest vijftien jaar wachten op een ritzege in de Tour de France, maar deze editie staat de teller al op twee voor het Franse team. Ion Izagirre was al zegezeker in deze tweede week en maakte vooral bergop het verschil in die aanvallersrit. Als hij dat kunstje kan herhalen, moet hij in staat zijn om mee te doen om ritwinst. En winnen in Morzine, dat kan Izagirre: in 2016 won hij een nagenoeg identieke etappe over de Ramaz en de Joux Plane. Ploegmaat Guillaume Martin is een andere kandidaat, die vanuit de vlucht een sprong in het klassement kan maken.

Tot slot noemen we nog enkele namen die we zeker mee verwachten in een ontsnapping, of die in ieder geval een poging gaan doen om mee te zitten: Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Ruben Guerreiro (Movistar), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Michael Woods (Israel-Premier Tech), Jack Haig, Wout Poels (Bahrain Victorious) en twee man die een gooi doen naar de bergtrui: Neilson Powless (EF Education-EasyPost) en Tobias Halland Johannessen (Uno-X).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tadej Pogačar

*** Jonas Vingegaard, Tom Pidcock

** Jai Hindley, Felix Gall, Giulio Ciccone

* Thibaut Pinot, Guillaume Martin, Ion Izagirre, Ben O’Connor

Weer en TV

Zaterdag belooft het mooi zomerweer te worden. In startplaats Annemasse loopt de temperatuur aan het begin van de middag op tot 28 à 32 graden, terwijl het aan de finish in Morzine ook maximaal 28 graden wordt. De wind komt volgens Weeronline met windkracht 3-4 uit het zuidwesten.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France. Eurosport begint rond 12.45 uur, terwijl de NOS (vanaf 13.15 uur) en Sporza (vanaf 13.30 uur) iets later beginnen. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.