donderdag 28 december 2023 om 09:15

Costa Ricaanse cultheld: “Ik vind het ongelooflijk dat Mathieu Van der Poel me vergeeft”

Ontroostbaar, dat was Felipe Nystrom afgelopen dinsdag na de Wereldbeker van Gavere. De 40-jarige Costa Ricaan is vanwege zijn bijzondere levensverhaal een ware cultheld in het veld, maar zat in zak en as nadat hij – onbedoeld – Mathieu van der Poel hinderde tijdens de cross in Gavere.

Nystrom trok het boetekleed aan en ging diep door het stof. “Ik voel me verschrikkelijk. Het was 1.000% mijn fout wat daar gebeurde. Mathieu móést mij duwen – het had zelfs harder gemoeten. Ik stond in de weg en voel mij er heel slecht over. Ik ben bezorgd om het feit dat Mathieu misschien haatberichten krijgt. Ik wou dat ik Mathieu in de ogen kon kijken om te zeggen hoezeer het mij spijt”, vertelde hij – zwaar ontdaan – aan Sporza.

De Costa Ricaan kondigde na dit incident zelfs zijn afscheid aan, maar Mathieu van der Poel nam het al op voor Nystrom. “Ik ken het verhaal van Felipe Nystrom en heb sympathie voor hem”, liet de wereldkampioen weten aan Sporza. “Ik was ook niet kwaad op hem. Felipe heeft een inschattingsfout gemaakt en dat kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens een foutje. Daarvoor moet hij zijn droom zeker niet opgeven. Ik hoop dat hij hier blijft en zijn geplande programma gewoon verder afwerkt.”

“Bewijst vooral wat voor fijn persoon de wereldkampioen is”

Dat Van der Poel hem nu een hart onder de riem steekt, doet Nystrom zichtbaar veel. “Ik vind het ongelooflijk dat Mathieu Van der Poel me vergeeft. Amazing”, tekent Het Nieuwsblad op uit zijn mond. “Het bewijst vooral wat voor fijn persoon de wereldkampioen is. Na de cross probeerde ik mij te verontschuldigen bij hem. Vergeefs. Al hoop ik hem toch nog persoonlijk mijn excuses aan te bieden.”

“Ik neem aan dat er nog andere mensen kwaad zijn op mij. Of diep ontgoocheld. Ik heb in mijn leven al ontelbaar veel fouten gemaakt. Gavere was er nog zo’n grote. Al weet ik beter dan wie ook dat het niet uitmaakt hoeveel fouten je in het leven maakt. Dé kunst is om na een dieptepunt telkens opnieuw op te staan.”