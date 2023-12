woensdag 27 december 2023 om 10:37

Mathieu van der Poel neemt het op voor sombere Costa Ricaan: “Hij moet zich niet excuseren”

Felipe Nystrom haalt normaal de headlines niet. Maar na zijn botsing met Mathieu van der Poel in Gavere is de 40-jarige Costa Ricaanse cultheld talk of the town. Hij trok immers zwaar het boetekleed aan en nam het drastische besluit om na Hulst terug naar huis te gaan. De wereldkampioen stelt hem gerust: “Geef je droom niet op”, zegt hij tegen Sporza.

Het was MVDP die zélf wilde reageren op de woorden van Nystrom, woensdagmorgen. De verdrietige quotes van de schuldbewuste Costa Ricaan raakten de 28-jarige Nederlander van Alpecin-Deceuninck. “Ik ken het verhaal van Felipe Nystrom en heb sympathie voor hem”, laat Van der Poel weten aan het Belgische wielermedium.

“Gisteren liet hij mij echter schrikken”, gaat de vijfvoudig en regerend wereldkampioen verder. “Ik dacht in eerste instantie dat hij langs de kant was gegaan om mij door te laten, tot hij plots wilde vertrekken toen ik op dezelfde hoogte was. Ik duwde om mezelf recht te houden en zijn fiets niet in mijn gezicht te krijgen”, legt hij uit.

Nystrom zat in zak en as, wil boeten voor zijn fout en wilde Van der Poel in de ogen kijken om te zeggen hoe zeer het hem spijt. “Maar dat moet zelfs niet”, zegt de wereldkampioen. “Ik was ook niet kwaad op hem. Felipe heeft een inschattingsfout gemaakt en dat kan gebeuren. Iedereen maakt wel eens een foutje. Daarvoor moet hij zijn droom zeker niet opgeven. Ik hoop dat hij hier blijft en zijn geplande programma gewoon verder afwerkt.”