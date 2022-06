Coronagevallen bij UAE leveren Pogacar stress op: “We proberen ons te isoleren”

Tadej Pogacar en Rafal Majka bezorgden UAE Emirates een mooie dag in de Ronde van Slovenië, door als eerste en tweede te eindigen in de derde etappe. Maar het begon vanochtend minder rooskleurig voor de ploeg uit de Emiraten: er waren verschillende coronagevallen. “Het is behoorlijk stressvol”, zei Pogacar voor aanvang van de door hem gewonnen rit tegen de Sloveense tv-zender Sio1.

Mikkel Bjerg, een van de belangrijke knechten voor Pogacar in de Tour de France en aanwezig in de Ronde van Slovenië, bleek vanochtend corona te hebben. Hij moest de wedstrijd verlaten, net als zijn kamergenoot Vegard Stake Laengen, die mogelijk ook de Ronde van Frankrijk rijdt en uit voorzorg afstapte. In de Ronde van Zwitserland startte UAE na meerdere positieve gevallen helemaal niet. “Er is niets dat we kunnen doen. We proberen ons te isoleren en het door te komen zonder verdere besmettingen”, aldus de tweevoudig Tourwinnaar.

“Onze besmette renners zijn goed onderzocht en hebben momenteel alleen milde symptomen”, vertelt Adrian Rotunno, de teamdokter van UAE. “De renners die een kamer deelden met een positief geval hebben een hoog-risicocontact gehad, dus in het belang van de renner, het team en de gemeenschappelijke gezondheid, hebben we besloten dat het het beste is om hen terug te trekken.”

“Het is jammer, maar de realiteit is dat het virus er nog steeds in de samenleving is en we monitoren onze atleten regelmatig om zo voorzichtig mogelijk te zijn.”