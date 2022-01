Corné van Kessel: “Lars van der Haar is zondag de grote favoriet”

Corné van Kessel schuift Lars van der Haar naar voren als de grote favoriet voor het Nederlands kampioenschap veldrijden, dat zondag in Rucphen wordt gehouden.

“Europees kampioen Lars van der Haar is de grote favoriet om zondag Mathieu van der Poel op te volgen”, stelt Van Kessel in een persbericht dat door zijn ploeg Tormans CX is rondgestuurd. Van der Poel is tijdens het NK veldrijden niet van de partij door zijn rugblessure, dus staat de rood-wit-blauwe kampioenstrui op het spel in de Noord-Brabantse plaats. Van der Haar werd dit seizoen al Europees kampioen en won vervolgens de wereldbekerwedstrijd in Tábor. Ook verzamelde hij een hele rits ereplaatsen. Voor Van Kessel is de crosser van Baloise-Trek dus de te kloppen man.

Toch verwacht de 30-jarige veldrijder een boeiende wedstrijd. “De beloften strijden met ons mee om de titel, wat zeker en vast aan de spanning zal bijdragen. Elke week zet ik in elke wedstrijd mijn beste beentje voor om zo hoog mogelijk op de tabellen te eindigen en met die mindset zak ik ook af naar Rucphen.” Van Kessel kwam op Nieuwjaarsdag hard ten val in de veldrit van Baal, maar zijn terugkeer in Herentals was bemoedigend. “Ik ben blij dat ik na mijn zware valpartij in Baal aan de beterhand ben, enkele dagen rust kunnen wonderen doen!”