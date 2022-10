Corné van Kessel breekt sleutelbeen bij val op training

Pech voor Corné van Kessel aan het begin van het veldritseizoen: de 31-jarige crosser heeft bij een val op training zijn sleutelbeen gebroken. De Nederlander is inmiddels met succes geopereerd in het ziekenhuis van Herentals en zal binnenkort de trainingen kunnen hervatten.

Van Kessel kwam woensdag tijdens de wekelijkse training van zijn ploeg Tormans Cyclo Cross Team in Lichtaart ten val en brak zijn linkersleutelbeen. “Tijdens de opwarming raakte ik de controle over mijn fiets kwijt in een spoor waar ik al tientallen keren door heb gefietst. Bart Wellens heeft me vergezeld naar het ziekenhuis van Herentals, waar een gebroken sleutelbeen werd vastgesteld”, legt Van Kessel uit op de website van zijn werkgever.

“De gevolgen van deze eenvoudige val op mijn schouder zijn erg ongelukkig. Mijn vijfde plaats in Meulebeke toonde de progressie van mijn vorm – richting de belangrijkste wedstrijden – aan. Ik wil dokter Toon Claes bedanken voor de snelle en efficiënte behandeling. Na deze geslaagde operatie zal ik er alles aan doen om zo snel mogelijk terug in het veld te keren.”

Herstelperiode van vier tot zes weken

Ploegarts Mathieu Vermeersch verwacht dat Van Kessel over ruim een maand weer een rugnummer kan opspelden. “Corné heeft bij zijn val een complexe distale sleutelbeenfractuur opgelopen. In het ziekenhuis van Herentals werd osteosynthese (een techniek waarbij twee of meer botdelen aan elkaar worden vastgezet, red.) toegepast, waardoor hij vrij snel zijn trainingen op de rollen en op de weg zal kunnen hervatten. We verwachten dat Corné na een herstelperiode van vier tot zes weken opnieuw het veld zal kunnen induiken.”

Voor Van Kessel komt de breuk echter wel op een zeer slecht moment, aangezien hij op zoek is naar een nieuwe werkgever voor 2023. De crosser annex wegrenner kan bij zijn huidige ploeg niet rekenen op een verlenging van zijn aflopende contract. “Ik heb al wat contacten, maar er zijn nog geen concrete gesprekken. Qua resultaten heb ik, volgens mij, een plaats in het peloton. Maar ik zal eventueel wel een goede seizoensstart nodig hebben om mensen te overtuigen”, liet hij vorige maand weten.