Geen contractverlenging voor Corné van Kessel bij Intermarché-Wanty-Gobert

Corné van Kessel zal na 2022 niet meer koersen in het tenue van Intermarché-Wanty-Gobert, in het veld is dat de ploeg Tormans CX. Dat vertelde de Nederlander in een gesprek met Veldritkrant. “Ik vind dat ik een plaats heb in het peloton. Ik heb al wat contacten, maar er zijn nog geen concrete gesprekken.”

“Aan het einde van dit kalenderjaar komt er een einde aan onze samenwerking”, vertelde Van Kessel aan Veldritkrant. “Het team richt zich in de toekomst voornamelijk op de weg, daarom is er voor mij geen contractverlenging mogelijk. Dat is natuurlijk niet leuk om te vernemen.”

Van Kessel heeft nu enkele maanden de tijd om een nieuwe ploeg te vinden. “Er zijn contacten, maar nog geen concrete gesprekken. Ik werk ook niet meer samen met manager Hans Van Kasteren, dus ik kan de gesprekken alleen doen. Qua resultaten heb ik, volgens mij, een plaats in het peloton. Maar ik zal eventueel wel een goede seizoensstart nodig hebben om mensen te overtuigen.”

Liever niet via privé-investeerder

De 31-jarige crosser wil bij een team aansluiten, waardoor Van Kessel in groep kan trainen. “Ik focus me liever op trainen dan administratie, die er zou zijn als ik via een privé-investeerder moet gaan koersen”, aldus Van Kessel, die op 25 september aan zijn seizoen begint in het veld. De Exact Cross Beringen is de cross die dan op het programma staat.