Nick Doup • maandag 30 oktober 2023 om 09:16

Corbin Strong haalt inspiratie uit jaar van de doorbraak: “Wil gewoon nog meer winnen”

Interview Corbin Strong was een van de meest opvallende renners bij Israel-Premier Tech in 2023. In het najaar brak de 23-jarige Nieuw-Zeelander definitief door met een ritzege in de Ronde van Luxemburg, een tweede plaats in de GP de Québec en een derde plek in het Circuit Franco-Belge. Strong weet inmiddels waar zijn kracht ligt en wil zijn stijgende lijn doortrekken. “Ik wil gewoon meer winnen”, vertelt hij aan WielerFlits.

“Het was een heel lang maar heel mooi seizoen”, begint Strong als we vragen hoe hij zelf terugkijkt op 2023. “Ik was al vroeg in vorm, maar dat was nog niet echt te zien in de resultaten. Later in het seizoen lukte het meer om dat om te zetten in uitslagen. De laatste maanden waren erg leuk.”

Maar met alleen deze prestaties neemt hij niet genoegen. “Ik hoop dat er nog meer aankomt”, is hij ambitieus. “Ik heb vooral geleerd dat ik vertrouwen in mezelf moet hebben en dat mijn sprint goed is. Voor ik prof werd, zag ik mijzelf niet echt als sprinter, maar nu ik steeds meer wedstrijden rijd in het peloton realiseer ik me dat ik mee kan doen met de snelsten.”

“Pure massasprints zijn niet echt mijn ding, dat zijn meer de sprints van kleinere groepen. Op dat gebied helpt het zeker dat ik meer vertrouwen heb in mijn sprint. Ik houd van die punchy sprints, maar ook ik blijf mezelf ontdekken en ben benieuwd wat er nog meer mogelijk gaat zijn de komende jaren”, aldus Strong.



Vaak hoor je dat het rijden van een grote ronde erg belangrijk is voor de ontwikkeling van een renner. Strong debuteerde afgelopen zomer in de Tour de France en sprintte naar twee top-10-plekken. “Dat was een droom, überhaupt om er al te rijden. Ik kon daar veel leren van onze ervaren ploeg. We hadden meerdere successen, waaronder de ritzege van Michael Woods. Dat was heel inspirerend. Ik hoop dat ik vaker de Tour mag rijden en hoop ooit zelf eens een rit te winnen. Maar dit was een geweldige ervaring.”

Wat betreft zijn doel voor 2024 is Strong duidelijk: “Ik wil meer kansen omzetten in overwinningen. In de Ronde van Luxemburg won ik al wel, maar ik zou graag nog wat vaker juichen. De eerste kansen krijg ik al snel, want de Tour Down Under en de Cadel Evans Great Ocean Road Race worden mijn eerste wedstrijden.”