woensdag 20 september 2023 om 17:06

Corbin Strong heeft sterkste benen in eerste rit Ronde van Luxemburg, Rick Pluimers zesde

Corbin Strong is de eerste leider in de Ronde van Luxemburg. Na een heuvelachtige etappe van 156 kilometer was de sprinter van Israel-Premier Tech als eerste aan de finish op de Kirchberg in Luxemburg-Stad. Hij klopte Søren Kragh Andersen en Alex Aranburu in de sprint van een uitgedund peloton.

De Ronde van Luxemburg begon met een etappe van 156 kilometer, waarbij in het middenstuk een heuvelzone ligt met de Montée de Putscheid (2,4 km aan 8,9%), Côte de Bourschied (3,5 km aan 7,2%) en de Côte de Eschdorf (3 km aan 7%). De finale werd gekleurd door de Côte de Stafelter (1,8 km aan 7,9%) en de de Kirchberg (1,6 km aan 6,3%).

De openingsuren werden gekleurd door vier vluchters. Vito Braet (Team Flanders-Baloise) en Lennert Teugels (Bingoal WB) zorgden voor de Belgische inbreng. Zij reden aan kop met Oliver Knudsen en Mats Wenzel (beiden Leopard TOGT) en reden een voorsprong van meer dan zes minuten bij elkaar. In de heuvelzone ging Knudsen als eerste overboord en na de Côte de Eschdorf was ook Braet even gelost.

Peloton laat teugels wat vieren

Teugels en Wenzel leken de sterkste klimmers, maar Braet vocht zich nog terug. De drie koplopers werden echter flink opgejaagd door het peloton, dat de aanvallers niet te vroeg wilde inrekenen. Daardoor liep de voorsprong wat meer op. Soudal Quick-Step, Israel-Premier Tech en Movistar lieten zich in de voorfinale zien aan kop van het peloton.

De laatste vroege vluchters zouden uiteindelijk pas vlak voor de Côte de Stafelter ingerekend worden, op 12 kilometer van de meet. Een klein groepje met daarin Gregor Mühlberger en Michael Woods reed op de klim wel even weg, maar het uitgedunde peloton zat daar niet ver achter. Het gat werd gedicht en dus kwam alles aan op de Kirchberg.

Slotklim zorgt voor spektakel

Felix Gall trok daar als eerste ten aanval, maar de Oostenrijkse klimmer werd twee kilometer voor de meet weer ingerekend. De volgende aanval kwam van Richard Carapaz, maar Soudal Quick-Step hield alles samen. Het werd daardoor een veredelde massasprint bovenop de Kirchberg. Daarin bleek Corbin Strong over de sterkste benen te beschikken in de sprint, voor Kragh Andersen en Aranburu.

Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) was op de vijfde plaats de beste Belg in de daguitslag, Rick Pluimers (Tudor) eindigde op de zesde plaats als beste Nederlander.