Coop-Hitec Products contracteert 18-jarige Nora Tveit

Wielerflits Kort

In de rubriek WielerFlits Kort bundelt WielerFlits al het nieuws dat de site nog niet gehaald heeft. Vandaag onder meer over Nora Tveit, de nieuwe aanwinst van Coop-Hitec Products.

Coop-Hitec Products, de ploeg van de Nederlandse vrouwen Emma Boogaard en Claudia Koster, heeft Nora Tveit toegevoegd aan de selectie. De 18-jarige Noorse renster maakt in de Belgische GP Eco-Struct haar debuut voor het team. “Ik wil zo veel mogelijk ervaring opdoen als ik kan en de ploeg aan de best mogelijke resultaten helpen.” Tveit gaat voor het Noorse team zowel op de weg als op de baan koersen.

