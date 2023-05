Olympisch MTB-kampioene Rissveds tekent bij Coop-Hitec Products

De vrouwenploeg van Coop-Hitec Products heeft de komst van Jenny Rissveds aangekondigd. De 28-jarige Zweedse staat vooral bekend als mountainbikester en werd op dat onderdeel olympisch kampioen in Rio de Janeiro. In 2021 werd ze veertiende tijdens de Spelen in Tokio.

Rissveds maakt vanaf 1 juni officieel deel uit van de selectie van het Noorse team van Coop-Hitec Products, maar ze zal zich ook blijven richten op het mountainbiken. Toch heeft ze ook ambities op de weg, nadat ze vorige maand excelleerde in de Tsjechische rittenkoers Gracia Orlova (UCI 2.2). Ze won de tijdrit en het eindklassement, en eindigde in de vier andere etappes in de top-6.

“Ik wil graag meer ervaring opdoen op de weg”, laat Rissveds weten in de aankondiging van Coop-Hitec Products, waar ze ploeggenote wordt van Nederlandse rensters Sylvie Swinkels en Emma Boogaard. “Ik ben superdankbaar voor de kans die ik krijg bij deze ploeg.”

