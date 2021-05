Voorbeschouwing: Volta ao Algarve 2021

De Portugese wielerbond zette in januari van dit jaar een streep door de Volta ao Algarve in verband met het coronavirus. De voorbereidingskoers ging daarna snel op zoek naar een nieuwe datum en vond uiteindelijk een plekje in mei. Aankomende week zien we het peloton alsnog door de Algarve razen. Wie volgt Remco Evenepoel op? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Na een prima vierde plaats op de Alto da Foia en een achtste plaats op de Alto do Malhão besloot Sam Oomen de Ronde van de Algarve in 2019 op de vijfde plaats in het algemeen klassement. Op zich een goed begin van het voorjaar voor de destijds 23-jarige Nederlander. Maar toch knaagde er iets in het hoofd van de Sunweb-renner. Een relatief onbekende renner ging er namelijk met de zege vandoor: Tadej Pogačar. De Sloveen boekte hier zijn eerste profzeges.

“Als ik word geklopt door een onbekende renner, dan hoop ik altijd dat hij later heel goed gaat worden”, zei Oomen later over de Sloveen in de podcast van Laurens Ten Dam, Live Slow Ride Fast. De hoop van de inmiddels voor Jumbo-Visma rijdende renner is inmiddels uitgekomen. Pogačar won krap anderhalf jaar later de Tour de France.

Een jaar later toonde zich weer iemand in de Algarve, die later wel eens “heel goed” zou kunnen worden. Het was de nog jongere Remco Evenepoel, die in de Portugese regio geen tegenstand duldde en afrekende met gevestigde namen als Maximilian Schachmann en Miguel Ángel López.

Toch stond de Volta ao Algarve in de jaren daarvoor niet altijd in het teken van de ontbolstering van jonge talenten. Wie op de erelijst kijkt, ziet namelijk vooral gevestigde namen. Geraint Thomas, Tony Martin, Michal Kwiatkowski, Alberto Contador, Alex Zülle en Floyd Landis waren allemaal al grote renners toen zij de Ronde van de Algarve op hun naam schreven.

Vooral die zege van Landis in 2004 is een verhaal die het vertellen waard is. Een dag voor zijn machtsgreep op de Alto do Malhão reed een ploeggenoot van hem nog in de leiderstrui: Lance Armstrong. De Amerikaan, die op jacht was naar zijn zesde Tourzege dat jaar, leek onbedreigd op weg te zijn naar de eindzege in de Portugese voorbereidingskoers. Maar meesterknechten moeten tevreden gehouden worden. En zodoende loodste leider Armstrong landgenoot Landis naar de eindwinst op de slotdag.

Landis hielp Armstrong een aantal maanden later aan een nieuwe Tourzege. Het was een van de laatste keren dat we Landis en Armstrong in goede harmonie met elkaar zagen optrekken. In de winter van 2004 verliet Landis US Postal Service en zou de oorlog met Armstrong ontketend worden. Nog steeds liggen beide Amerikanen met elkaar in de clinch. “I could be Floyd Landis, waking up a piece of shit every day”, zei Armstrong vorig jaar nog in zijn docu Lance.

Er staan geen Nederlanders op de erelijst van de Ronde van de Algarve. Stijn Devolder (2008) en eerder genoemde Remco Evenepoel (2020) zijn de twee Belgen die hier ooit wonnen.

Laatste tien winnaars Volta ao Algarve

2020: Remco Evenepoel

2019: Tadej Pogačar

2018: Michal Kwiatkowski

2017: Primož Roglič

2016: Geraint Thomas

2015: Geraint Thomas

2014: Michal Kwiatkowski

2013: Tony Martin

2012: Richie Porte

2011: Tony Martin

Vorig jaar

Vanuit Nederlands en Belgisch oogpunt was de vorige editie van de Ronde van de Algarve een zeer succesvolle. Twee ritzeges gingen naar Nederland en ook twee ritzeges gingen naar België. Al in de eerste etappe was het Fabio Jakobsen die raak schoot. In Lagos was de Nederlander van Deceuninck-Quick-Step voor het tweede jaar op rij de beste, voor Elia Viviani en Matteo Trentin.

Een dag later nam Remco Evenepoel uit eigen ploeg de leiderstrui over. Op de Alto da Foia reed de jeugdige Belg weg met Maximilian Schachmann, die hij vervolgens op een nederlaag trakteerde. Na Evenepoels eindzege in de Vuelta a San Juan twee weken eerder werd duidelijk dat ook hier hij zijn ongeslagen reeks zou voortzetten.

In de derde etappe was het de beurt aan Cees Bol om te winnen. In Tavira bleef hij Sacha Modolo en Fabian Jakobsen voor. Daarna gingen de blikken snel naar het slotweekend, waarin de concurrentie nog een zware bergrit naar de Alto do Malhao een tijdrit de kans kreeg om Evenepoel uit de leiderstrui te rijden.

Op de Alto do Malhao kraakte Evenepoel, maar brak hij nimmer. Met slechts vier seconden achterstand op ritwinnaar Miguel Ángel López en twee seconden op Dan Martin kwam hij over de meet. Heel, heel nipt behield hij de leiderstrui. Hoop was er eigenlijk niet meer voor de concurrentie, want een dag later maakte Evenepoel het af in de tijdrit. Met een tijdritzege in Lagoa voor Rohan Dennis verbaasde hij vriend en vijand.

Eindklassement Volta ao Algarve 2020

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

2. Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe)

3. Miguel Ángel López (Astana)

4. Rui Costa (UAE Emirates)

5. Tim Wellens (Lotto Soudal)

Parcours

Woensdag 5 mei, etappe 1: Lagos – Portimão (189,5 kilometer)

De afgelopen jaren ging de openingsrit in de Ronde van de Algarve van Portimão naar Lagos. Maar dit jaar is het andersom. Gefinisht wordt er in Portimão, maar vermoedelijk gaat er niet veel aan de uitkomst veranderen. De etappe is zelfs een stuk vlakker geworden. En dus gaat hier vermoedelijk om de eerste leiderstrui worden gesprint. Fabio Jakobsen, die in de afgelopen twee jaar steeds de eerste leider was in deze ronde, staat aan de start.

Start: / 13.40 uur

Finish: / 18.20 uur-18.49 uur

Donderdag 6 mei, etappe 2: Sagres – Alto da Foia (182,8 km)

In de tweede etappe gaan we de eerste verschillen in het algemeen klassement zien. De aankomst is namelijk weer op de beruchte Alto da Foia. Heel steil is deze klim overigens niet met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,8%, maar toch nemen we deze beklimming maar beter serieus. In de afgelopen drie jaar won de eindwinnaar namelijk altijd op deze beklimming.

Start: / 13.45 uur

Finish: / 18.16 uur-18.43 uur

Vrijdag 7 mei, etappe 3: Faro – Tavira (203,1 km)

De langste etappe in deze Ronde van de Algarve. Vanaf het kuststadje Faro rijdt het peloton via een stukje binnenland naar Tavira. Onderweg moet het peloton twee beklimmingen van derde categorie tackelen, maar vermoedelijk gaan die een massasprint niet voorkomen.

Start: / 13.20 uur

Finish: / 18.20-18.50 uur

Zaterdag 8 mei, etappe 4: Lagoa – Lagoa (20,8 km)

De tijdrit is ten opzichte van een jaar geleden een dag naar voren gehaald. De parcoursbouwers zullen dat vermoedelijk met een reden hebben gedaan: zodat de renners die op achterstand zijn gereden in de tijdrit nog een keer alles of niet kunnen spelen in de slotrit. Met een lengte van 20,8 kilometer kun je hier de Ronde van de Algarve zeker verliezen.

Start eerste renner: / ongeveer 15.45 uur

Start laatste renner: / 18.20 uur

Zondag 9 mei, etappe 5: Albufeira – Alto do Malhão (170,1 km)

De ontknoping van de Ronde van de Algarve vindt plaats op de Alto do Malhão. Deze beklimming van 2,6 kilometer heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 8,9%. In de afgelopen jaren zagen we hier menig renner nog door het ijszakken. Heel gek is dat trouwens niet. Met vijf gecategoriseerde beklimmingen eerder op de dag kunnen de benen aan de voet van de Alto do Malhão snel ontploffen.

Start: / 14.15 uur

Finish: / 18.18-18.43 uur

Favorieten

Het deelnemersveld in de Ronde van de Algarve is een stuk minder sterk dan voorgaande jaren. Dat heeft natuurlijk te maken met de verschuiving op de wielerkalender. We zagen het eerder al in een koers van hetzelfde kaliber: de Ronde van Valencia. Minder WorldTour-ploegen, minder aansprekende namen. Naar Portugal zijn zeven WorldTour-teams afgereisd. Niet elke ploeg komt met een klassementsrenner.

Een ploeg die dat wel doet is BORA-hansgrohe. Met de altijd attractief rijdende Lennard Kämna hebben zij de topfavoriet in huis. De 24-jarige Duitser steekt zijn neus steeds nadrukkelijker aan het venster. Dit seizoen liet hij zich al van zijn beste kant zien in de Ronde van Catalonië, waar hij een rit won. In het Critérium du Dauphiné bewees de klimmer vorig jaar ook al een klassement te kunnen rijden; hij werd achtste. Ook toen won hij een etappe. In acht nemend dat het deelnemersveld in deze Ronde van de Algarve minder sterk is dan in bovenstaande koersen, is er een aanwezige kans dat Kämna hier voor het eerst in zijn profloopbaan een klassement gaat winnen.

De grootste concurrent komt uit het kamp van UAE Emirates. Naast Kämna is hij de enige renner die weet hoe het is om klassementen te rijden in zwaardere WorldTour-meerdaagses. Het is de 34-jarige Rui Costa. De Portugees behoort al even niet meer tot de wereldtop in het rondewerk, maar nog altijd is hij dik in orde. In Romandië liet Costa deze week nog zien dat zijn niveau op peil is: hij eindigde er net buiten de top-10. De Ronde van de Algarve is eigenlijk nog een hiaat op het palmares van de Portugees: de bekendste Portugese wielrenner won nog nooit de grootste wedstrijd van zijn land. Met Andrés Camilo Ardila heeft het WorldTour-team nog een troef in handen.

Dan gaan we verder naar een andere WorldTour-ploeg met twee kanshebbers. Het zijn de INEOS Grenadiers. Hun grootste namen reden de afgelopen week de Ronde van Romandië of zetten de laatste puntjes op de i voor de Giro d’Italia. Zij zijn er dan ook niet bij in Portugal. En dus krijgen twee jonkies de ruimte om voor eigen kans te gaan. Jhonatan Narváez zal dan de absolute kopman zijn. Vorig jaar won hij met de Internationale Wielerweek van Coppi e Bartali zijn eerste meerdaagse. Daarnaast zette hij ook een vette Giro-rit achter zijn naam. De Ronde van de Algarve moet de Ecuadoraan goed liggen, aangezien de beklimmingen ook weer niet te zwaar zijn. De 20-jarige Carlos Rodriguez is een andere naam om op te letten binnen de ploeg. Met een zevende plaats in de GP Industria e Artigianato etaleerde hij al een beetje van zijn klasse.

Daarna wordt het al wat meer zoeken naar favorieten. De overige sterren gaan naar renners die normaal gesproken tegen WorldTour-toppers tekort komen, maar wel zich regelmatig tonen in andere 2.Pro-wedstrijden. José Manuel Diaz is dan de eerste renner die bij ons opkomt. Vorige maand won de Delko-renner knap de Ronde van Turkije, zij het in een zwakker deelnemersveld dan in de Ronde van de Algarve. In de Ronde van Asturië deed de Spanjaar ook weer goed mee afgelopen weekend.

Verder verwachten wij ook wel het een en ander van Elie Gesbert, vijfde in de Ronde van Valencia en derde in de koninginnenrit, en Joey Rosskopf, die het verlies in de bergetappes hoopt te beperken om in de tijdrit tijd terug te winnen. Maar of hij voor de zege gaat strijden? Ook is het uitkijken naar Maurits Lammertink, Georg Zimmermann en Remy Mertz.

W52/FC Porto is er ook in de Ronde van Algarve bij. Voor de continentale formatie is het een heel belangrijke wedstrijd. Daarom schuiven zij aan met toppers als Amaro Antunes en Joni Brandão, die menigmaal domineerden in de Ronde van Portugal. Maar of zij het ook een niveautje hoger kunnen?

Er blijft dan nog een renner in de sterrenverdeling over. Alhoewel hij niet bekend staat als een klimmer en zijn ploeg zegt dat hij voor de tijdrit naar Portugal komt, schuiven we hem toch graag naar voren als kandidaat-winnaar van deze Volta ao Algarve: Kasper Asgreen. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen kan echt wel een berg overkomen, al heeft hij dat nog niet zo vaak laten zien. Zijn etappezege in de Ronde van Californië van 2019 verraadde echter veel: de Deen kan ook dit werk aan. Met de 20 kilometer lange tijdrit in het hoofd om tijd terug te nemen, kan Asgreen zomaar eens deze ronde gaan winnen.

Sprinters

De sprinters krijgen in deze Ronde van de Algarve twee sprintkansen. In de eerste etappe naar Portimão zijn ze aan zet en vermoedelijk ook in de derde etappe naar Tavira. Het betekent dat bijna alle grote ploegen een sprinter hebben meegenomen naar deze meerdaagse. De opvallendste sprinter op de deelnemerslijst is Fabio Jakobsen. De Nederlander van Deceuninck-Quick-Step rijdt in Portugal zijn tweede wedstrijd na zijn comeback en heeft goede herinneringen aan deze koers. Hij won hier namelijk al twee etappes. Het is nog maar de vraag of het hem weer gaat lukken om te winnen, maar dat Jakobsen er alweer staat is al een overwinning op zichzelf.

Binnen Deceuninck-Quick-Step verwachten ze waarschijnlijk meer van Sam Bennett. De Ier laat al even zien misschien wel de beste sprinter ter wereld te zijn. Dit seizoen staat hij al op vijf zeges. Met een beetje geluk zijn dat er na volgende week zondag zeven.

Zijn grootste concurrenten komen van BORA-hansgrohe en INEOS Grenadiers. Pascal Ackermann zal ook hopen op ten minste een etappezege, terwijl Ethan Hayter het in zich heeft om een rit te winnen. Wie zijn er dan nog meer? Ryan Gibbons, Marc Sarreau, Danny van Poppel en Jon Aberasturi. Een speciale vermelding is er voor Marijn van den Berg, die met de hoofdmacht van Groupama-FDJ meedoet en in het verleden al heeft laten zien zich met de snelle mannen te kunnen meten.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Lennard Kämna

*** Rui Costa, Jhonatan Narváez

** Kasper Asgreen, José Manuel Diaz, Carlos Rodriguez

* Andrés Camilo Ardila, Elie Gesbert, Amaro Antunes, Joey Rosskopf

Weer en TV

Het weer in de Algarve is heel goed. Met een temperatuur tussen de 25 en 28 graden Celsius is het lekker vertoeven voor het peloton aan de Portugese kust. Het blijft daarnaast droog: op geen van de dagen wordt voorlopig regen voorspeld. De Eurosport Player is er elke dag vanaf 17.00 uur live bij, Eurosport 1 een half uurtje later.