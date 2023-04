AG Insurance-Soudal Quick-Step ontvangt wildcard voor Tour de France Femmes

Zeven ploegen hebben een wildcard ontvangen voor de Tour de France Femmes. Onder meer het Belgische AG Insurance-Soudal Quick-Step heeft van de ASO een uitnodiging gekregen om komende zomer deel te nemen. Ceratizit-WNT en Lifeplus Wahoo kregen automatisch een wildcard voor de Tour.

De vijftien Women’s WorldTeams doen allemaal mee aan de Tour de France Femmes. Dat betekent dat we onder meer Fenix-Deceuninck, Liv Racing TeqFind, Team DSM, Jumbo-Visma en SD Worx in actie gaan zien in de strijd om de gele trui. Ook het team van titelverdedigster Annemiek van Vleuten doet weer mee: Movistar.

Naast AG Insurance-Soudal Quick-Step hebben ook de continentale teams van Arkéa, Cofidis, St Michel-Mavic-Auber 93 en Coop-Hitec Products een wildcard ontvangen voor de tweede editie.

De Tour de France voor vrouwen staat van 23-30 juli op het programma, en gaat net als vorig jaar van start op de slotdag van de Tour voor mannen.

