Nicole Steigenga volgende aanwinst AG Insurance-NXTG

Nicole Steigenga komt volgend jaar uit voor AG Insurance-NXTG Team. De 24-jarige Nederlandse koerst momenteel voor het Noorse Team Coop-Hitec Products, maar gaat in 2023 aan de slag bij het ambitieuze team van manager Natascha Knaven-den Ouden en ambassadeur Patrick Lefevere.

Steigenga staat bekend om haar aanvallende rijstijl. Ze reed dit seizoen naar verscheidene ereplaatsen. Ze werd tweede in de Ronde de Mouscron en Leiedal Koerse, vierde in Dwars door de Westhoek, zesde in de Tour of Uppsala en zevende in EasyToys Bloeizone Fryslân Tour. In de Bretagne Ladies Tour greep ze twee keer nét naast de overwinning.

Ploegleider Jolien D’hoore verwacht veel van Steigenga. “Ze heeft al veel mooie dingen laten zien. Ik ben benieuwd hoe ver ze kan geraken in de voorjaarsklassiekers en waar haar grenzen liggen. Ik denk dat de voorjaarswedstrijden echt bij haar passen. Haar manier van koersen en houding op en naast de fiets past bij onze ploeg.”

Juiste omgeving

Steigenga hoopt bij haar nieuwe werkgever nog een stap te zetten als wielrenster. “Ik heb voor AG Insurance-NXT gekozen omdat dit de juiste ploeg is om de volgende stap te zetten. Het team is erg ambitieus, er is sprake van een goede groep en een duidelijke visie voor de toekomst. Ik maak daar graag deel van uit. Ik zou ook graag willen leren hoe het is om een kopvrouw zoveel mogelijk te ondersteunen.”

AG Insurance-NXTG is nu nog vooral gericht op beloften, maar is flink aan het investeren voor komend seizoen. Zo zijn eerder al Ashleigh Moolman (SD Worx), Lotta Henttala (Ceratizit-WNT), Maaike Boogaard (UAE Team ADQ) en Romy Kasper (Jumbo-Visma) gepresenteerd voor 2023.