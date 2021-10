‘Colle delle Finestre en Tre Cime di Lavaredo mogelijke scherprechters in Giro 2022’

Aankomende woensdag kennen we alle ins en outs van de Giro d’Italia 2022, want dan zal de presentatie van het parcours plaatsvinden. Volgens diverse Italiaanse nieuwssites en Cyclingnews is het echter al mogelijk om de eerste contouren te schetsen.

Eerder kwam Tuttobiciweb al met het nieuws dat de Giro volgend jaar alsnog in Hongarije zal beginnen. Het plan was om de Italiaanse ronde in 2020 te laten starten in Boedapest, maar de coronapandemie gooide roet in eten. Ook door een Hongaarse start in 2021 ging een streep. Hongarije krijgt in 2022 de eerste drie etappes toegewezen. Dat de Grande Partenza in een ander land plaatsvindt, zorgt ervoor dat de Giro d’Italia op een vrijdag zal starten.

De eerste maandag wordt in dat geval een (extra) rust- en reisdag. De verwachting is dat het peloton afreist naar het eiland Sicilië om daar de ronde te vervolgen met ten minste twee etappes. De Giro-organisatie zal dan waarschijnlijk ook een etappe laten finishen op de flanken van de Etna, de belangrijkste scherprechter op het eiland van tweevoudig Girowinnaar Vincenzo Nibali.

De route trekt dan naar het noorden, via de zuidelijke regio’s Calabrië Basilicata en Campania. Vlak voor de tweede rustdag in Pescara staat er dan een belangrijke bergrit op het programma richting Blockhaus. Deze beklimming in de Apennijnen werd in 2017 voor het laatst opgenomen in het parcours. De zege ging toen naar Nairo Quintana, voor Thibaut Pinot en latere eindwinnaar Tom Dumoulin.

Loodzware slotweek?

De tweede Giroweek begint dan naar alle waarschijnlijkheid met een passage door Umbrië en Le Marche, gevolgd door een tussenstop in Emilia-Romagna. De renners trekken vervolgens naar Ligurië en Valle d’Aosta voor enkele lastige bergetappes, met in de regio Piëmont als klap op de vuurpijl de beklimming van de deels onverharde Colle delle Finestre. Op deze bijna twintig kilometer lange col wist Chris Froome in 2018 de Ronde van Italië op zijn kop te zetten.

In de derde en laatste week zal er worden gekoerst richting de Sloveense grens voor een etappe met aankomst in Udine. De Giro zal worden beslist in de Dolomieten, met een vijfsterrenetappe die wellicht zal finishen op de Passo Fedaia. Ook de beklimming naar Tre Cime di Lavaredo lijkt een scherprechter te worden in de slotweek. De Giro eindigt na iets meer dan drie weken in Verona, na een slottijdrit die zal eindigen in de Romeinse Arena van Verona.