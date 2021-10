‘Hongarije mag in 2022 alsnog start Giro d’Italia organiseren’

De Giro d’Italia zal volgend jaar alsnog in Hongarije beginnen. Dat meldt Tuttobiciweb. Het plan was om de Italiaanse ronde in 2020 te laten starten in Boedapest, maar de coronapandemie gooide roet in eten. Ook door een Hongaarse start in 2021 ging een streep.

Hongarije krijgt in 2022 de eerste drie etappes toegewezen. Een van die etappes zal een individuele tijdrit zijn, maar dat is volgens het Italiaanse medium zeker niet de openingsrit. Voor de editie van 2020 was het plan om te beginnen met een tijdrit in Boedapest, om daarna twee ritten-in-lijn af te werken. Daar zal volgend jaar verandering in komen.

Dat de Grande Partenza in een ander land plaatsvindt, zorgt ervoor dat de Giro d’Italia op een vrijdag zal starten. De eerste maandag wordt in dat geval een (extra) rust- en reisdag. Tuttobiciweb verwacht dat het peloton afreist naar het eiland Sicilië om daar de ronde te vervolgen.

In november staat de officiële parcourspresentatie van de Giro d’Italia 2022 gepland. Dit seizoen ging de eindoverwinning naar Egan Bernal.