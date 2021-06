Cofidis en AG2R Citroën hebben selecties Ronde van Zwitserland op papier

De deelnemerslijst van de Ronde van Zwitserland wordt steeds completer. Ook Cofidis en AG2R Citroën hebben hun ploegen geopenbaard.

Bij Cofidis zien we met Tom Bohli een Zwitser aan het vertrek. Bij AG2R Citroën komen Michael Schär en Mathias Frank in actie. Voor Frank, tweede in het eindklassement in 2014, wordt het zijn laatste Ronde van Zwitserland. Hij zwaait na dit jaar namelijk af als beroepswielrenner.

Binnen de selecties zien we verder nog de namen van Bob Jungels, Benoit Cosnefroy, Jelle Wallays en Christophe Laporte. Laatstgenoemde zet volgend jaar zijn carrière voort bij Jumbo-Visma, zo onthulden we gisteren.

Selectie Cofidis voor de Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Christophe Laporte

Tom Bohli

Jempy Drucker

Ruben Fernandez

Szymon Sajnok

Jelle Wallays

Selectie AG2R Citroën voor de Ronde van Zwitserland 2021 (6-13 juni)

Benoit Cosnefroy

Mathias Frank

Bob Jungels

Marc Sarreau

Michael Schär

Nans Peters

Damien Touzé