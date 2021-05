Mathias Frank (34) bezig aan zijn laatste seizoen

Mathias Frank is bezig aan het laatste seizoen in zijn actieve loopbaan als wielrenner. De 34-jarige Zwitser van AG2R Citroën heeft zijn afscheid aangekondigd. “Sinds een paar weken heb ik het gevoel dat het tijd is om te stoppen”, laat Frank weten.

“Ik ben al veertien jaar profwielrenner en de jaren beginnen wel te tellen”, aldus de klimmer. “Al die jaren heb ik in een kinderdroom geleefd. Door het fietsen heb ik mezelf kunnen ontwikkelen en vertrouwen gekregen in mezelf. Ik er trots op dat ik in 2015 een achtste plaats behaald heb in de Tour de France. Dat was voor mij iets ongelooflijks.”

In 2008 begon Frank bij Gerolsteiner, waarna hij van 2009 tot en met 2013 uitkwam voor BMC. Daarna volgden drie seizoenen voor IAM Cycling en sinds 2017 komt hij uit voor AG2R La Mondiale en AG2R Citroën. “Dit is een ploeg met een sterke geschiedenis en een menselijke sfeer. Het team bewijst dat dat nog steeds kan bestaan in de profsport. Ik wil Vincent Lavenu, de staf en mijn ploeggenoten bedanken voor het vertrouwen en de mooie momenten”, reageert Frank.

Naast een achtste plaats in de Tour de France heeft Frank ook een ritzege in de Vuelta a España 2016 op zijn naam staan. Hij was toen de beste op de Camins del Penygolosa, voor Leopold König en Robert Gesink. Ook wist hij etappes in de Ronde van Oostenrijk, de USA Pro Challenge, het Critérium International en de Bayern Rundfahrt te winnen.

De komende weken komt Mathias Frank nog wel gewoon in actie voor AG2R Citroën. Hij rijdt in ieder geval de Mercan’Tour Classic Alpes Maritimes (24 mei), de GP Kanton Aargau (4 juni), de Ronde van Zwitserland (6-13 juni) en het Zwitsers kampioenschap (20 juni).