Mathieu Heijboer tempert verwachtingen voor veldritrentree Van Aert: “Gaan niet de Wout van vorig seizoen zien”

Het is zover. Als eerste van de Grote Drie duikt Wout van Aert vandaag het veld weer in. Mathieu Heijboer, zijn nieuwe coach bij Jumbo-Visma, zegt echter dat we niet te veel van Van Aert moeten verwachten in de Exact Cross Essen. Én in de rest van het crossseizoen.

“Mensen zullen waarschijnlijk terugdenken aan december en januari vorig jaar, toen Wout een heel sterke crosscampagne reed”, begint Heijboer in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Het WK gaf niet wat hij had gehoopt, maar die wedstrijd was niet kenmerkend voor zijn winter, want voor de rest maakte Wout een ontzettend sterk veldritseizoen. Wel, dat gaan we nu niet zien.”

Conditie

Dat heeft alles te maken met een keuze die ze gemaakt hebben, aldus Heijboer. “Dit veldritseizoen is een middel, geen doel op zich. De bedoeling is om in het voorjaar top te zijn. Vandaag staat Wout conditioneel niet zo ver als een jaar geleden, en dus moeten we ook niet de grote resultaten verwachten.”

Maar kan Van Aert in iets mindere vorm ook niet gewoon meestrijden voor de overwinning? “Ik durf niet te ontkennen dat hij met zijn talent en klasse heel ver kan komen, maar wat ik vooral bedoel, is dat niemand ontgoocheld zal zijn als hij tweede, vierde, zesde of achtste wordt.”

“Geen machines”

Heijboer vindt het jammer dat Van Aert zich dit jaar minder kan focussen op het crossen, maar stelt dat er nou eenmaal keuzes gemaakt moeten worden. “Hij heeft een lijst met wedstrijden die hij héél graag wil winnen, en daar staan geen crossen meer bij. Dan hebben we het over het WK, over de Ronde van Vlaanderen, over Parijs-Roubaix. Het gevolg is dat de strijd in het veld waarschijnlijk niet zo intens zal zijn als de voorbije jaren. Ik vind dat ook jammer, want ik vond die duels ook leuk, maar renners zijn geen machines.”

Van Aert slaat begin februari ook het WK in Tábor over, in tegenstelling tot Mathieu van der Poel. Heijboer legt uit waarom daarvoor gekozen is, ondanks dat het maar één wedstrijd is. “Een WK rijd je om te winnen, niet om tiende te worden. Maar om te kunnen winnen, moet je een héél hoog niveau halen. Dat betekent dat je moet pieken en dat je heel gericht moet trainen. Dat is hinderlijk, want dan moet je je opbouw naar de voorjaarsklassiekers onderbreken, en ook na zo’n WK moet je je trainingen aanpassen. Dus: doen we niet.”