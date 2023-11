donderdag 23 november 2023 om 14:37

Mathieu Heijboer over ingekrompen crossprogramma Wout van Aert: “Hele winter in teken van het voorjaar”

Wout van Aert zal komende winter minder vaak in het veld te zien zijn dat vorig jaar. Zijn nieuwe coach, Mathieu Heijboer, heeft nu meer uitleg gegeven over die keuze. “Wout zou liever meer crossen deze winter, maar hij begrijpt het grotere plaatje”, zegt de Nederlander in gesprek met Sporza.

“De hele winter staat namelijk in het teken van presteren in het voorjaar. Crossen vormt daar een bouwsteen in”, aldus Heijboer. Vandaar dat Van Aert slechts acht crossen – een aantal dat nog opgekrikt kan worden tot maximaal tien – op zijn programma heeft. Het WK in Tabor slaat hij sowieso over. “We hebben geleerd dat zo’n WK een te grote impact had op het voorjaar van Wout. Vooral het toewerken naar zo’n WK en de daaropvolgende decompressie.”

Nu Van Aert niet hoeft te rusten voor en na het WK, mist hij minder trainingen. “Met een beperkter crossprogramma (en geen WK) willen we ervoor zorgen dat er geen gaten vallen in Wouts voorbereiding op de klassiekers.” Welke klassiekers dat precies zijn, is nog bevestigd, maar Het Laatste Nieuws meldde donderdag dat Van Aert ook hier wat grote koersen over zou slaan. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zouden weer de ultieme voorjaarsdoelen zijn.

Nieuwe coach

Heijboer is als coach van Van Aert de vervanger van Marc Lamberts. Van Aert en Lamberts werkten acht jaar lang samen, maar laatstgenoemde volgde Primoz Roglic naar BORA-hansgrohe. “Dat is zeker een verandering voor Wout”, zegt Heijboer.

Toch blijft er ook veel hetzelfde. Als Head of Performance bij Jumbo-Visma was Heijboer de afgelopen jaren ook al betrokken bij de trainingen van Van Aert. “Ik keek toen met Marc mee en hij ook met mij. We gaven elkaar feedback. Nu mag ik de knopen doorhakken over de trainingen van Wout. Maar inhoudelijk zal er niet veel veranderen, want Marc en ik hebben dezelfde filosofie. Onze trainingsaanpak verschilt dan ook niet veel.”