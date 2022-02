Cloudtelecombedrijf Destiny vanaf januari 2023 nieuwe naamsponsor Lottoploeg

De Lotto-wielerploeg heeft een opvolger voor Soudal, dat op 1 januari 2023 – na een samenwerking van negen jaar – naar Quick-Step-Alpha Vinyl verhuist. Het gaat om het cloudtelecombedrijf Destiny, een Belgische onderneming gespecialiseerd in communicatietechnologie. Het team zal Lotto Dstny heten.

De naam van Destiny circuleert al enkele maanden. De oprichters van het cloudtelecombedrijf, de broers Daan en Samuel De Wever, waren onder meer al te gast bij Lotto Soudal tijdens Parijs-Roubaix en waren daar bijzonder gecharmeerd door de prestatie van de jonge Florian Vermeersch.

Maar bij Destiny werd de voorbije maanden en weken een mogelijke samenwerking met het team van manager John Lelangue in alle toonaarden ontkend. Tot vandaag dus. De deal is zonet geofficialiseerd tijdens een persconferentie in het Oost-Vlaamse Gavere, ook uitvalsbasis van Victor Campenaerts en Thomas De Gendt. Het team zal vanaf 1 januari 2023 Lotto Dstny heten. Zonder klinkers dus.

Destiny werd opgericht in 2008 en maakte de voorbije jaren een steile opmars. In 2015 werd het gelauwerd als meest beloftevolle onderneming van het jaar. Intussen, na een aantal overnames, is Destiny het grootste cloudtelecombedrijf van Europa en telt het naast 600 werknemers ook 2,3 miljoen gebruikers en een omzet van 190 miljoen euro. Het mag onder meer McDonald’s, Decatlon en Standaard Boekhandel tot zijn klanten rekenen.