zondag 11 februari 2024 om 10:02

Clásica Jaén schrapt bijna 40 kilometer over gravel door stevige regenval

De regenval in de regio Jaén heeft ervoor gezorgd dat het parcours van de Clásica Jaén (maandag) flink op de schop is gegaan. De gravelkoers in het zuiden van Spanje heeft bijna 40 kilometer aan gravelstroken moeten verwijderen, omdat op veel onverharde wegen veel modder is komen te liggen. De veiligheid van de renners kan daar niet gegarandeerd worden.

Het oorspronkelijke parcours van de Clásica Jaén was 180 kilometer lang met ongeveer 55 kilometer aan grindwegen, verdeeld over twaalf stroken. Hevige neerslag de afgelopen twee dagen heeft het parcours gedeeltelijk onder water gezet en ook maandag is de weersverwachting slecht voor de regio rond Jaén.

Daardoor is het parcours flink ingekort: de renners rijden nu 158 kilometer, met ongeveer 2.100 hoogtemeters en ‘slechts’ vier gravelstroken. Die zijn bij elkaar goed voor 17,8 kilometer aan onverhard en liggen allemaal in de laatste 60 kilometer.

Wout van Aert

De Clásica Jaén werd vorig jaar gewonnen door Tadej Pogačar en kan dit jaar rekenen op de deelname van Wout van Aert. “Het is een koers met gravelstroken en daardoor een wedstrijd waar ik erg naar uit kijk. Ik wil in Jaén zeker mijn mannetje staan in de finale”, zei Van Aert in aanloop naar dit weekend.

Ook Sepp Kuss, Juan Ayuso, Carlos Rodriguez, Ben O’Connor (zaterdag winnaar van de Vuelta a Murcia), Tim Wellens en Michal Kwiatkowski staan aan de start van de Spaanse eendagskoers.