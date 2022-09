Civiglio keert terug in Ronde van Lombardije

De Civiglio zal dit jaar weer de finale van de Ronde van Lombardije kleuren. De traditionele scherprechter net buiten Como keert na een jaar afwezigheid terug in de ronde van de vallende bladeren, weet WielerFlits.

Afgelopen seizoen werd de Ronde van Lombardije verreden tussen Como en Bergamo, waardoor de Civiglio voor het eerst sinds 2016 niet in het parcours was opgenomen. Dit jaar is er dus wel ruimte voor de klim doordat de start terugkeert naar Bergamo en de finish weer in Como is.

Opvallende afwezige in het parcours is wederom de Colma di Sormano. De klim, die vooral bekend staat om de loeisteile Muro di Sormano die de slotkilometers vormt, was twee jaar geleden het decors van de zware valpartij van Remco Evenepoel. Vorig jaar was de beklimming ook niet in het parcours opgenomen, destijds luidde de officiële verklaring dat de koers dan te lang was geworden.

De Ronde van Lombardije wordt dit jaar op 8 oktober verreden. Onder andere titelverdediger Tadej Pogacar, Bauke Mollema en Wilco Kelderman zullen aan de start staan. Vincenzo Nibali zal er zijn profcarrière afsluiten.