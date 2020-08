Roger De Vlaeminck: “Remco Evenepoel moet werken aan zijn stuurvaardigheid”

Roger De Vlaeminck, zelf twee keer winnaar van de Ronde van Lombardije, ergert zich aan diegenen die vragen om in de toekomst de Muro di Sormano opnieuw uit het parcours van de Ronde van Lombardije te halen. “De oorzaak van Remco’s val in de afdaling is een stuurfout, niet het parcours.”

Eerst even informatief: de Muro di Sormano werd in de Ronde van Lombardije voor het eerst opgenomen in 1960. Maar twee jaar later verdween de vijftien kilometer lange klim alweer, wegens.. té steil. Pas in 2012 werd de Muro di Sormano in ere hersteld naar aanleiding van de 70ste verjaardag van Felice Gimondi. Roger De Vlaeminck, die Il Lombardia won in ’74 en ’76, heeft de klim en bijhorende afdaling dus nooit in wedstrijd gedaan.

“Maar daar gaat het ook niet over”, vertelt de Meetjeslander aan WielerFlits. “Feit is dat je niet zomaar een afdaling uit een parcours moet halen omdat er een aantal valpartijen zijn gebeurd. Als renner moet je je aanpassen aan het parcours, niet? Kijk, alle respect voor Remco Evenepoel, maar die jongen reed pas in 2017 zijn eerste koers. Dat is drie jaar geleden. Het is dus niet abnormaal dat hij nog onvoldoende stuurvast is en dat hij een fout maakt.”

Veldrijden

“Maar daarom moet je het parcours niet gaan aanpassen. In een veldrit kan je ook lelijk vallen over de balken. Die halen ze er ook niet uit, hé. Nee, wie dat niet goed kan, gaat er trager over of stapt af. Kijk, de dood van Lambrechtje, dat is wat anders. Die jongen is op een recht stuk weg tegen een betonnen duiker geknald. Dat is een heel ander verhaal.”

De Vlaeminck vertelde het eerder al in de media en herhaalt zijn visie vandaag nog eens. “Waarom laten ze Remco niet wat crossen in de winter. In het veldrijden zal hij zeker beter leren sturen en bovendien komt dat ook nog eens zijn explosiviteit ten goede. Ik zou niet twijfelen. Maar ja, niet iedereen gelooft mij, hé…”