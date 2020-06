Burgemeesters protesteren tegen Ronde van Lombardije op 15 augustus vrijdag 19 juni 2020 om 17:02

Het was een heel gedoe om de Italiaanse monumenten een nieuwe plek op de kalender te geven, maar mogelijk moet er opnieuw geschoven worden. De burgemeesters van Magreglio (van de Madonna del Ghisallo) en Sormano (van de Colma di Sormano en de Muro di Sormano) protesteren tegen zaterdag 15 augustus, de nieuwe datum van de Ronde van Lombardije. Dat is namelijk een nationale feestdag.

En op Ferragosto, die nationale feestdag, is heel Italië vrij. “Wie heeft Il Lombardia tijdens Ferragosto op de kalender gezet? Wij willen het niet”, klinkt het volgens Tuttobiciweb. Eerder maakte ook de burgemeester van San Remo bezwaar toen gesuggereerd werd om Milaan-San Remo op die datum in te plannen. Die koers is nu op 8 augustus ingepland.

‘Niet de mankracht om alles te controleren’

Danilo Bianchi, burgervader van Magreglio, noemt de monumentale klassieker op 15 augustus onhandelbaar. “Hoe is het mogelijk om op die datum een groot evenement te organiseren? Hoe kunnen we de sociale afstand bewaren? We hebben maar een politie-eenheid en zelf kan ik niet veel doen. Ik zal vertellen dat we niet de mankracht hebben om de sociale afstand te controleren die dag”, aldus Bianchi.

“De Valassina (een vallei waarin de rivier Lambro-rivier loopt, red.) zal op die dag ook overspoeld worden door automobilisten. Het risico is dat mensen drie uur lang in de rij staan en dan toch besluiten om ergens anders heen te gaan. Dat levert ook financiële schade op voor de restauranthouders”, zegt de burgemeester.

Weinig vrijwilligers

Zijn collega Giuseppe Sormani van de gemeente Sormano sluit zich daarbij aan. “Het was prima geweest om de koers te organiseren voor of na Ferragosto, maar op 15 augustus zullen er weinig vrijwilligers zijn. Zij gaan, terecht, de feestdag met hun familie doorbrengen. Ik heb tegen de organisatie mijn twijfels geuit en herhaald dat het moeilijk wordt om de wedstrijd op deze dag te beheersen.”