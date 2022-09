Ronde van Lombardije onthult hertekend parcours met Civiglio en finish in Como

De Ronde van Lombardije heeft het parcours voor de komende editie bekendgemaakt. Waar de wedstrijd vorig jaar startte in Como en finishte in Bergamo, is dat nu precies andersom. De koers van de vallende bladeren vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 oktober.

Het startsein zal dus klinken in Bergamo, de eindstreep is getrokken in Como. Op zo’n zeventig kilometer van het einde begint de finale met de beroemde Madonna del Ghisallo (8,7 km aan 5,3%). Deze wordt ditmaal weer bedwongen vanuit Bellagio, de klassieke kant. Vervolgens wacht de San Fermo della Battaglia (2,9 km aan 6,6%), die in 2020 voor het laatst in de route was opgenomen. Na de afzink van deze helling volgt in Como de eerste passage aan de finish.

Op dat moment wacht nog één lokale lus van 22 kilometer. In deze ronde zitten de Civiglio (4,1 km aan 10%) – ook terug van een jaar weggeweest – en nogmaals de San Fermao della Battaglia. Op de top van deze laatste helling is het nog ruim vijf kilometer naar de aankomst.

Vorig jaar, toen de finish dus nog in Bergamo lag, ging de overwinning in de Ronde van Lombardije naar Tadej Pogacar. De Sloveen klopte destijds Fausto Masnada een in sprint met twee. Adam Yates was de snelste van een achtervolgend groepje en mocht mee het podium op.