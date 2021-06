Ciuccarelli zegeviert in bergrit Giro d’Italia U23, Ayuso blijft leider

De achtste etappe van de Giro d’Italia, met aankomst in Andalo, is gegaan naar Riccardo Ciuccarelli. De 22-jarige Italiaan maakte deel uit van een omvangrijke vlucht en bleek in de finale de sterkste klimmer. Juan Ayuso wist zonder problemen de roze trui te behouden.

De Giro d’Italia U23 is voorlopig de grote Juan Ayuso-show. De 18-jarige Spanjaard van Team Colpack Ballan, die binnenkort de overstap zal maken naar het grote UAE Emirates, liet gisteren in de koninginnenrit nog maar eens zien wie de gedoodverfde favoriet is om de prestigieuze rittenkoers te winnen. Met drie ritzeges op zak en een ruime voorsprong in het algemeen klassement lijkt Ayuso fluitend op weg naar eindwinst, maar in het wielrennen zit een ongeluk soms in een klein hoekje.

Sterke kopgroep met mooie namen

Ook in de achtste etappe, van Aprica naar Andalo, moest rozetruidrager Ayuso weer bij de les zijn. De renners kregen onderweg namelijk af te rekenen met de Passo del Tonale van eerste categorie en de slotklim naar Andalo. Een groep van maar liefst 34 renners kreeg behoorlijk wat ruimte van het peloton. Met Marco Frigo, Reuben Thompson, Anders Johannessen en Ben Healy zaten er meerdere sterke pionnen van voren. Healy voelde zich blijkbaar goed en de Brit ging er dan ook alleen vandoor.

De twintigjarige Ier van Trinity Racing, de nummer negen in het klassement op 7:40 van leider Ayuso, reed al snel een minuut weg bij de achtervolgers en begon met een mooie voorsprong aan de voet van de slotklim naar Andalo. In het peloton wisten de mannen van Team Colpack Ballan de rust te bewaren en het verschil met koploper Healy binnen de vier minuten te houden, waardoor Ayuso zich nog geen zorgen hoefde te maken over zijn roze trui.

Italiaans succes in Andalo

Op de slotklim verloor de moegestreden Healy van zijn pluimen en werd met nog tien kilometer te klimmen weer bijgehaald door vier tegenaanvallers. Riccardo Ciuccarelli was de volgende renner die demarreerde en dit bleek de juiste move. De 22-jarige Italiaan kwam uiteindelijk als eerste over de streep en boekte zo een prestigieuze zege in de Giro U23. De Noor Johanessen werd tweede, voor de Colombiaan Didier Merchan. Ayuso wist uiteindelijk zonder problemen de leiderstrui te behouden.