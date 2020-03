Circus-Wanty Gobert en Bingoal-Wallonie Bruxelles vragen uitkering aan voor voor personeelsleden dinsdag 24 maart 2020 om 08:20

In België heeft Circus-Wanty Gobert een uitkering aangevraagd voor enkele personeelsleden. Het Belgische profteam doet een beroep op het systeem van economische werkloosheid, waarbij een werkloosheidsuitkering als tijdelijk werkloze kan worden aangevraagd. De ploeg meldt aan Sporza dat het gaat om 11 personeelsleden die vast in dienst zijn.

Circus-Wanty Gobert nam de maatregel nu de ploeg de komende maanden geen wedstrijden zal rijden. Er wordt vooralsnog gebruik gemaakt van de voorziening tot 3 april. “Maar doordat we veel langer niet meer zullen kunnen koersen, zal dat nog verlengd worden,” klinkt het.

Veel mecaniciens, soigneurs en ploegleiders werken op zelfstandige basis met dagcontracten op basis van de koersen. Zij vallen buiten de regeling “Nu er niet gekoerst wordt, heeft dat ook voor hen gevolgen”, aldus de ploeg.

De renners is nog niet gevraagd om een financiële concessie te doen. “Daar is voorlopig ook geen sprake van. Zij trainen nog en bereiden zich voor op de wedstrijden. Mocht deze situatie vijf maanden duren, dan ligt dat misschien anders. Maar nu is dat nog niet aan de orde.”

Bingoal-Wallonie Bruxelles

Ook Bingoal-Wallonie Bruxelles maakte gebruik van de regeling. “In deze situatie is het helaas niet te vermijden”, vertelt teammanager Christophe Brandt aan HLN. “Je moet het vergelijken met een firma die plots niets (meer) verkoopt en geen inkomsten meer heeft.”

Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise en de twee WorldTourteams Deceuninck-Quick-Step en Lotto-Soudal geven aan nog even af te wachten.