woensdag 27 december 2023 om 17:25

Circus-ReUz-Technord wordt vanaf 1 januari Charles Liégeois Roastery CX

Circus-ReUz-Technord, de veldritploeg van onder meer Gerben Kuypers en Kevin Kuhn, zal vanaf 1 januari 2024 door het leven gaan als Charles Liégeois Roastery CX. De Belgische formatie maakte woensdag de nieuwe naam én geldschieter bekend.

Charles Liégeois, een Belgische koffiebrander, zal voor minstens twee jaar naamsponsor zijn van het team van CEO Jean-François Bourlart. Er is een optie voor een extra, derde jaar. “In 2020 zijn we als enige Waalse team, in een eerder Vlaams getint landschap, aan een uitdaging in het veldrijden begonnen, parallel aan onze wegploeg”, laat een trotse Bourlart weten in een perscommuniqué.

“De familie Liégeois ondersteunt ons project al lange tijd en ontdekte in onze structuur een interessant potentieel om de commercialisatie van hun koffiemerk op nationale schaal te ontwikkelen. We zullen hen daar ten volle bij ondersteunen en hopen dat er in de nabije toekomst nog partners hun voorbeeld zullen volgen.”

“Ons veldritproject ligt ons nauw aan het hart. Met deze nieuwe sponsordeal hopen we de ambitie van jonge Waalse renners aan te wakkeren, met de droom om binnenkort een eerste Franstalige Belgische kampioen in de kleuren van Charles Liégeois Roastery CX aan het werk te kunnen zien. We kijken er samen met onze renners en stafleden enorm naar uit om in dit volgende lange hoofdstuk nieuwe hoogtepunten te beleven.”

𝗕𝗜𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦: Charles Liégeois Roastery CX We are delighted to announce that Belgian coffee brand Charles Liégeois becomes main sponsor of our cyclocross team from 1st January 2024 🤩☕️ 𝗙𝗢𝗟𝗟𝗢𝗪 ➡️ @CharLiegeois_CX pic.twitter.com/89TvxTvjWw — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) December 27, 2023

Tenue

Charles Liégeois Roastery CX zal vanaf 1 januari in haar nieuwe kleuren in het veld verschijnen, in een gloednieuwe uitrusting van nieuwe kledingpartner Verge Sport, in lijn met het design van het UCI World Team dat deze dinsdag 26 december voorgesteld werd. Charles Liégeois Roastery zal op de borst en de rug van de renners verschijnen, alsook op de mouwen en billen.