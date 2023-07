Giulio Ciccone bood (eventjes) helpende hand aan Vingegaard: “Een misverstand”

Giulio Ciccone zat in de finale van de Touretappe naar Laruns in een groepje dat streed om plek twee. De Italiaan van Lidl-Trek werkte even mee met Jonas Vingegaard in de achtervolging op de uiteindelijke ritwinnaar Jai Hindley, maar dat had hij niet moeten doen, zegt hij nu. Er was sprake van miscommunicatie met de ploegleiding, legt Ciccone uit op de site van Lidl-Trek.

Ciccone zat mee in een omvangrijke kopgroep van aanvankelijk 36 renners. Daarbij onder meer Wout van Aert, Felix Gall, Daniel Felipe Martínez en Jai Hindley. “We wisten dat het een goede dag voor de ontsnapping was, een explosieve dag, maar ik had niet verwacht dat er zoveel kwaliteit in de kopgroep zou zitten”, aldus Ciccone, die uiteindelijk als runner-up uit de strijd kwam. “Als je tweede eindigt in een Tourrit, is het normaal om teleurgesteld te zijn. Vandaar mijn geïrriteerde handgebaar na de finish. Meer is er niet.”

Achter het groepje met Ciccone, Gall, Emanuel Buchmann en Jonas Vingegaard, dat in de achtervolging was op koploper Hindley, reed een groep met klassementsrenners. In die groep onder anderen Tadej Pogacar én Mattias Skjelmose, Ciccone’s ploeggenoot bij Lidl-Trek. “Op de laatste klim was er een misverstand met de teamwagen. Ik had verkeerd begrepen hoe groot het gat met Hindley was en wilde het nog proberen dicht te rijden. Mijn ploegleiders hadden dus gelijk, toen ze aangaven dat ik geen kopwerk moest doen. Zij wisten het echte gat.”

Uiteindelijk was het volgens Ciccone een goede dag. “Het was een eerste goede test op de beklimming. Ik voel dat ik nog niet honderd procent ben. De benen zijn goed, maar het kan beter. Toen ik eenmaal tot rust was gekomen, wist ik dat dit resultaat het maximale was wat ik vandaag kon behalen.”

Ambities onveranderd

Ciccone staat na vandaag derde in het algemeen klassement. “Maar mijn ambities zijn niet veranderd, mijn plannen en die van het team wijzigen niet. Mattias (Skjelmose, red.) is nog steeds ons klassementsman en zal alles steun krijgen bij zijn missie. Ik ben hier om op ritsucces te jagen, zoals we vandaag probeerden te doen, en te mikken op de bolletjestrui. Dat wil ik duidelijk maken. Voor het eerste doel zal ik zeker opnieuw in de aanval moeten. Voor het tweede doel is de tegenstand sterk, zoals Gall vandaag liet zien. Laten we ons concentreren op de komende ritten.”

