Tour 2023: Felix Gall neemt bolletjestrui over van Neilson Powless

Felix Gall mag na de vijfde etappe van de Tour de France de bolletjestrui in ontvangst nemen. De Oostenrijker pakte in de rit naar Laruns genoeg punten om Neilson Powless voorbij te gaan in het bergklassement en werd daarnaast derde in de daguitslag.

Woensdagochtend had Gall nog geen enkel punt voor het bergklassement, maar in de eerste Pyreneeënrit pakte hij de volle buit op de Col du Soudet, de eerste klim van buitencategorie in deze Tour. Dit leverde Gall twintig punten op. Powless, die vanaf rit twee in de bollentrui reed, zat niet mee in de vlucht van de dag en raapte dus geen punten. Hij blijft zodoende steken op achttien punten.

Gall had op de Col de Marie Blanque nog voorbijgestoken kunnen worden door Giulio Ciccone en Daniel Felipe Martínez. Zij stonden na de Col de Soudet op respectievelijk 13 en 15 punten in het bergklassement. Op de top van de Marie Blanque, een klim van de eerste categorie, waren nog 10, 8, 6, 4, 2 en 1 punt te rapen. Gall kwam op deze klim echter als tweede boven. Achter Jai Hindley, maar voor Martínez en Ciccone. Daarmee verzekerde hij zich van de bergtrui.

“Ik was heel blij om mee te zitten in de vlucht van de dag, en ik was nog blijer dat we daar met drie man zaten met ook Clément Berthet en Aurélien Paret-Peintre. Zij deden echt geweldig werk”, blikt Gall terug. “Ik focuste mij op de punten voor de bergtrui.”

“Ik was verrast dat we zo’n grote voorsprong kregen, maar ik ben vooral blij dat ik mijn benen weer gevonden heb, want ik voelde mij de eerste dagen niet heel goed. Morgen is er weer een zware bergetappe. Ik kijk of ik dan weer mee kan in de ontsnapping. Het goede nieuws is dat ik stappen maak en steeds consistenter word dit jaar.”

