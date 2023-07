Tour 2023: Voorbeschouwing etappe 6 over de Tourmalet naar Cauterets – Weer vuurwerk?

Na een jaar van afwezigheid staat de Col du Tourmalet in 2023 weer op het programma. De klassementsrenners zullen in deze zesde rit in de Tour de France goed op hun hoede moeten zijn. Krijgen we weer een echte strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Menig renner zal donderdag 6 juli gespannen in de bus zitten naar startplaats Tarbes. De reden? De mythische Col du Tourmalet is na twee jaar weer opgenomen in het parcours van de Tour de France. Sprinters zullen voor het eerst in deze ronde echt vrezen voor de tijdslimiet.

Alleen de eerste vijftig kilometer van de etappe zijn nog redelijk vlak, als het peloton vanuit Tarbes opnieuw de Pyreneëen in rijdt. Tarbes is net als Pau een belangrijke toegangspoort tot de Pyreneeën en is de afgelopen decennia daarom eveneens regelmatig een start- of finishplaats van de Tour de France geweest. De laatste keer was in 2019, toen Thibaut Pinot een aantal uur later op de Col du Tourmalet won voor Julian Alaphilippe en Steven Kruijswijk.

De opvallendste bezienswaardigheden in Tarbes zijn het kasteel dat nu dienst doet als gemeentehuis en de tuin van Placide Massey, die aan het begin van de negentiende eeuw is ontworpen door de tuinman van de Franse koning die onder meer het paleis van Versailles onderhield. De tuin heeft het label ‘Jardins Remarquables de France’ gekregen.

Finishplaats Cauterets staat dan weer bekend om zijn thermale baden. Het warme mineraalwater dat uit de bergen komt wordt er gebruikt voor verschillende therapeutische en ontspannende behandelingen. Daarnaast ligt Cauterets bij het skigebied Cirque du Lys.

Maar goed, de etappe. De zesde rit in de Tour telt in totaal vier beklimmingen en is 145 kilometer lang. De Côte de Capvern (2,7 kilometer aan 5,9 procent) is na bijna dertig kilometer een hindernis die geen naam mag hebben vergeleken met het klimgeweld dat later in de etappe nog komt.

Krap dertig kilometer na deze heuvel arriveren de renners al in Arreau, waar de etappe echt losbarst met de Col d’Aspin (12 kilometer aan 6,6 procent). Waarschijnlijk zullen de favorieten hier nog hun kaarten tegen de borst houden, want na de afdaling van de Aspin begint direct de mythische Col du Tourmalet (17,2 kilometer aan 7,3 procent).

Bovenop de Tourmalet wordt de Souvenir Jacques Goddet vergeven, een geldprijs van 5000 euro voor de eerste renner die bovenkomt ter ere van de overleden Goddet. Hij werd in 1931 hoofdredacteur van de Franse krant l’Auto. Hij volgde daar Henri Desgrange op, die met de krant de Tour de France in het leven riep. In 1939 nam Goddet van diezelfde Desgrange ook het stokje als koersdirecteur van de Tour over.

Die functie behield hij tot 1987, sinds 1963 wel samen met Félix Lévitan. Na de Tweede Wereldoorlog was Goddet bovendien de schepper van de inmiddels mondiaal bekende sportkrant l’Equipe. Bovenop de Tourmalet is er ter nagedachtenis van Goddet – die de groene trui en het puntenklassement in de Tour in het leven riep – een eigen monument.

Als er op de Tourmalet niets is gebeurd, krijgen de coureurs nog een kans op de zestien kilometer lange slotklim naar Cauterets-Cambasque. Alhoewel minder steil en hoog dan de 2.115 meter hoge voorganger, telt de laatste zestien kilometer toch nog een gemiddeld stijgingspercentage van 5,3 procent.

Donderdag 6 juli, etappe 6: Amorebieta-Bayonne

Officieuze start: 13:10 uur

Officiële start: 13:20 uur

Finish: tussen 17:05 en 17:35 uur

Afstand: 145 kilometer

Tijdschema belangrijke passages:

Passage Côte de Capvern: tussen 14.10 en 14.20

Tussensprint Sarrancolin: tussen 14.40 en 14.50

Passage Col d’Aspine: tussen 15.10 en 15.25

Passage Col du Tourmalet: tussen 15.55 en 16.15

Passage Cauterets-Cambasque: tussen 17.05 en 17.35

Favorieten

De eerste Pyreneeënrit was al pittig met de Col du Soudet en de Col de Marie Blanque, maar de tweede etappe door deze bekende bergketen is misschien nog wel lastiger. Met de Col d’Aspin van eerste categorie, de gevreesde Col du Tourmalet van de buitencategorie en de slotklim naar skigebied Cauterets van eerste categorie mogen de klimmers weer hun hart ophalen. En kan er zeker weer een omwenteling plaatsvinden in het klassement. Als de Col de Marie Blanque al voor dergelijk grote verschillen kan zorgen…

Jumbo-Visma mag zich de grote winnaar noemen van de eerste echte bergrit in deze Tour. De Nederlandse formatie nam de koers resoluut in handen op de steilste stroken van de Col de Marie Blanque, reed de groep der favorieten volledig aan flarden en zag de ontketende kopman Jonas Vingegaard vervolgens zijn grote concurrent Tadej Pogacar door de mangel halen. Die laatste bleek niet in staat om zijn Deense tegenstrever te volgen en gaf aan de finish een minuut prijs. Een minuut. Over een flinke dreun gesproken!

De vraag is wat dit doet met het verdere verloop van de Tour. Het is na de eerste serieuze klimconfrontatie duidelijk dat Vingegaard de beste klimmer is, en dat Pogačar op dit moment duidelijk zijn meerdere moet erkennen. Is de Sloveen in staat om iets te doen aan de huidige waardeverhoudingen en de boel om te draaien? Of is de finale naar Laruns een voorbode voor de rest van de Ronde van Frankrijk? We zijn na de etappe naar Cauterets waarschijnlijk weer wat wijzer.

Zijn er ploegen met een klassementsrenner bereid om de koers donderdag te controleren, om zo de (eventuele) vluchters in het gareel te houden en een gooi te doen naar de etappezege? De mannen van Jumbo-Visma zullen ongetwijfeld wel weer wat proberen op weg naar de finish. Een tegenstander die zijn wonden likt, moet je niet de gelegenheid geven om weer aan te sterken. Alleen: wil de Nederlandse brigade nu al de trui overnemen van Jai Hindley? Of is Jumbo-Visma wel tevreden met de huidige situatie?

En UAE Emirates dan? De ploeg van ‘verliezer’ Tadej Pogačar deed woensdag al een jasje uit in de rit naar Laruns en kreeg in de finale ook nog een flinke opdoffer te verwerken. De Tour begon nog zo goed voor de formatie uit het Midden-Oosten, maar na de eerste bergrit is het een kwestie van herbronnen. We verwachten alleen niet dat de ploeg donderdag bereid is om de boel te controleren, in de wetenschap dat de kopman op dit moment te kort komt. Al is en blijft Pogačar een zeer eergierige renner.

Mochten de klassementsrenners het toch onderling gaan uitmaken voor de dagzege, dan is het dus uitkijken naar de twee grote protagonisten in deze Ronde van Frankrijk. Maar waar twee honden vechten om een been, gaat een derde er af en toe mee heen. Dan denken we allereerst aan de man in het geel. Want nee, Jonas Vingegaard gaat ondanks zijn demonstratie op de Col de la Marie Blanque nog niet aan de leiding in het algemeen klassement. Jai Hindley sloeg vanuit de vlucht een dubbelslag, maar dit deed hij wel op zeer mooie wijze.

De kopman van BORA-hansgrohe werd voor de start van deze Tour al gezien als een van de kandidaten voor een podiumplek en zal nu helemaal bulken van het zelfvertrouwen. Winnen in de gele trui, het is maar voor weinig renners weggelegd, maar wie weet is Hindley daar wel toe in staat. Verder staan Mattias Skjelmose, David Gaudu, Emanuel Buchmann, Michael Woods, Carlos Rodríguez en de gebroeders Adam en Simon Yates er nog goed voor in het klassement. Maar deze renners zullen wel moeten anticiperen, willen ze kans maken op de overwinning. Mikel Landa en Egan Bernal kregen woensdag dan weer een draai om hun oren. Kunnen ze zich revancheren?

De kans dat een sterke vlucht wegrijdt en wegblijft op weg naar Cauterets is echter ook groot, misschien nog wel groter. En dan moeten we toch kijken naar goede klimmers die al iets verder staan in het klassement. Een naam die ons te binnenschiet, is die van Thibaut Pinot. De Fransman maakte een goede indruk in de eerste Baskische Tourrit, maar in de daaropvolgende etappe moest hij passen. De vraag is welke Pinot we donderdag te zien krijgen, maar de klimmer van Groupama-FDJ zal tot op bot gemotiveerd zijn om er nog wat van te maken in zijn laatste Tour. Een getergde Pinot kan misschien wel boven zichzelf uitstijgen.

Een renner die gisteren al in de aanval was, Felix Gall, zal deze rit ongetwijfeld ook hebben aangekruist. Op weg naar Laruns mocht hij lange tijd dromen van de ritzege, maar de Oostenrijker moest op de Col de Marie Blanque toch passen onder het klimgeweld van Jai Hindley. Gall moest aan de streep genoegen nemen met de derde plaats. Donderdag volgt er wellicht opnieuw een kans voor de nieuwe bollenman, maar heeft hij nog genoeg energie in de tank om voor een tweede dag op rij in de aanval te gaan? Dit is ook een vraag die we kunnen stellen voor Giulio Ciccone, de nummer twee in Laruns. De Italiaan is in een vlucht altijd een gevaarlijke klant.

Een gevaarlijke klant, zo mogen we Dylan Teuns ook wel bestempelen. De Belg van Israel-Premier maakte al een prima indruk in de eerste ritten op Baskisch grondgebied en staat inmiddels al op meer dan zeven minuten van het geel. Teuns zal met andere woorden wel de ruimte krijgen, mocht hij er in het begin van de rit vanonder muizen. De 31-jarige klimmer liet in het verleden al zien dat hij vanuit een ontsnapping een zware bergrit kan winnen: in de Tour van 2019 won hij de rit op La Planche des Belles Filles en twee jaar geleden was hij nog de sterkste in een verregende Alpenrit met aankomst in Le Grand-Bornand.

Twee andere renners die eventueel kunnen toeslaan vanuit een vlucht zijn Daniel Felipe Martínez (INEOS Grenadiers) en Jack Haig (Bahrain Victorious). De Colombiaan en Australiër trokken woensdag in de rit naar Laruns ook al ten strijde, maar kwamen iets te kort voor de overwinning. Morgen is echter weer een nieuwe dag en dan kunnen de verhoudingen weer helemaal anders liggen. Beide renners zijn niet direct een gevaar voor de gele trui van Hindley. Haig volgt nu op zes minuten, Martínez kijkt al tegen een achterstand aan van zestien minuten. Dit biedt met andere woorden ruimte om in de aanval te gaan.

Er zullen nog wel meer renners interesse hebben in de vroege vlucht. We denken aan Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), die woensdag al in de aanval was. De tweevoudig wereldkampioen toont de nodige vechtlust, maar heeft voorlopig niet de benen om het af te ronden. Donderdag, misschien? Wout van Aert deed gisteren ook een gooi naar de dagzege en de gele trui, maar dit bleek een iets te ambitieus plannetje. Krijgt hij donderdag weer de vrijheid om op jacht te gaan naar die nog ontbrekende ritzege? Of moet hij nu weer even in de pas fietsen voor kopman Vingegaard, in deze toch wel zeer belangrijke etappe?

Andere renners om in de gaten te houden, zijn Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Warren Barguil (Arkéa-Samsic), Ion Izagirre (Cofidis), Antonio Pedrero (Movistar), Rigoberto Urán en Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) en Pierre Latour (TotalEnergies).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Thibaut Pinot

*** Felix Gall, Dylan Teuns

** Daniel Felipe Martínez, Jack Haig, Giulio Ciccone

* Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Jai Hindley, David Gaudu

Weer en TV

In startplaats Tarbes kan het donderdag wel eens gaan regenen. Het is een voorbode voor de rest van de dag, want de weergoden zijn de renners dit keer niet erg gunstig gezind. De renners mogen zich opmaken voor enkele pittige regenbuien, wat zelfs gepaard kan gaan met onweer. Het kwik stijgt bij momenten naar de twintig graden, al is het op de top van de Tourmalet (16 graden) wel wat koeler.

Eurosport, NOS en Sporza hebben de uitzendrechten voor de Tour de France en zijn er ook donderdag weer live bij. De uitzending op Eurosport begint om 13.00 uur, de NOS en Sporza schakelen iets later in, om 13.20 en 13.25 uur. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.