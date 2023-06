Cian Uijtdebroeks wil werk maken van het tijdrijden: “Kloof met Ayuso en Evenepoel moet kleiner worden”

Cian Uijtdebroeks reed donderdag naar een zesde plaats op het BK tijdrijden in Herzele. De Belgische klimmer van BORA-hansgrohe wil zo’n wedstrijden gebruiken om te groeien als tijdrijder: “Want dat moet echt beter”, vertelde hij na afloop voor de camera van WielerFlits.

Uijtdebroeks moest op het 42 kilometer lange parcours 2 minuten en 27 seconden toegeven op winnaar Wout van Aert. Het verschil met de top-5 was een minuut. “Het is zeker oké. Het parcours lag me niet echt. Het was allemaal redelijk explosief, zeker met al die bochten. Ik doe technische parcoursen niet zo graag en door de regen wilde ik totaal geen risico’s nemen met de Vuelta in het vooruitzicht.”

“Op de rechte stukken was het zo hard mogelijk gaan, in de bochten was ik juist heel conservatief”, voegde Uijtdebroeks daar nog aan toe. De 20-jarige renner van BORA-hansgrohe stond wel met een duidelijke missie aan de start: “We zien dat ik in het klimmen in de rondes wel goed ben, maar de tijdrit moet echt nog beter. Dat doe je door tijdrittrainingen te doen, maar zeker door tijdritten te rijden.”

Kloof met Ayuso en Evenepoel

In de Ronde van Zwitserland werd Uijtdebroeks nog 95ste in de korte openingstijdrit, in de afsluitende langere tijdrit werd hij 22ste. “Ik was dan wel sneller dan Bardet en Schachmann enzo. Dat is zeker niet slecht, maar de kloof tussen een Ayuso en een Evenepoel moet zeker wel nog iets kleiner worden”, vertelde de jonge Belg zeer bewust. “Ik weet ook dat ik geen specialist ben in het tijdrijden, dus dat niveau van hen halen zal moeilijk zijn. Ik ga het meer in het hooggebergte moeten doen en ze op de cols moeten afrijden, maar de kloof moet iets kleiner worden.”

“Als je ziet dat ze in een ronde of in een tijdrit van 25 kilometer een halve minuut en 40 seconden sneller rijden, zou ik toch 20 seconden dichter willen komen.” Er is dus zeker ruimte tot verbetering in het tijdrijden voor Uijtdebroeks, maar dat heeft er niet voor gezorgd dat zijn resultaten dit seizoen tegenvallen. Totaal niet zelfs: “We zijn al heel blij met wat er tot nu toe gebeurd is. Ik heb altijd top-10 gereden in die WorldTour-koersen.”

Debuut in grote ronde: “Vrije rol”

Negende in de Ronde van Catalonië, zesde in de Ronde van Romandië en zevende in de Ronde van Zwitserland. Zeer sterke resultaten voor een renner van 20 jaar. Bij BORA-hansgrohe krijgt Uijtdebroeks duidelijk de kans om gestaag te groeien en te bouwen aan de weg. Een eerste echte grote test komt er in augustus, wanneer de klimmer aan de start zal staan van de Vuelta a España. “Dat zal mijn eerste grote ronde zijn. Een nieuwe ervaring.”

“Vanuit de ploeg starten we met een open mindset en een vrije rol. We zullen elke dag zien hoe het gaat en misschien komt er zo wel iets mooi uit, maar misschien ook niet. We willen vooral geen druk zetten en er gewoon van genieten. Ik zal proberen zo goed mogelijk te rijden.”

