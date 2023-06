Van Aert kroont zich tot Belgisch tijdritkampioen, Evenepoel komt vroeg ten val

Wout van Aert is de nieuwe tijdritkampioen van België. Het verwachte duel met Remco Evenepoel kwam er niet, want laatstgenoemde kwam vroeg in de chronoproef ten val en zou uiteindelijk als vierde eindigen. De tweede plaats was voor Alec Segaert, de derde voor Rune Herregodts.

Herzele was dit jaar gastheer van de Belgisch kampioenschappen tijdrijden. De 20,8 kilometer lange omloop die daar was uitgetekend, moest door de mannen twee keer worden afgelegd. In totaal kregen zij dus 41,6 kilometer voor de kiezen. Het parcours was vlak, maar wel behoorlijk technisch. Er waren drie tussenpunten waar de tijd werd opgenomen. Eentje na 10,7 kilometer, eentje halverwege de wedstrijd en eentje na 31,5 kilometer. Op dit traject werd een duel verwacht tussen Wout van Aert en titelverdediger Remco Evenepoel.

Lang voordat Evenepoel en Van Aert als laatste en voorlaatste van start gingen, beet Sander De Pestel het spits af. Onder regenachtige omstandigheden klokte de renner van Flanders-Baloise een uitstekende tijd, waarmee hij nog lang de tabellen zou aanvoeren. Jimmy Janssens kwam van de vroege vertrekkers weliswaar dicht, maar moest op de streep toch twee seconden toegeven.

Valpartij Evenepoel

De Pestel stond nog altijd aan de leiding, toen Evenepoel en Van Aert van start gingen. Slechts enkele minuten nadat Evenepoel begon aan zijn chronoproef, schoof de renner van Soudal Quick-Step onderuit in een bocht naar rechts. Hij belandde in een greppel en stond er vervolgens even enigszins verslagen bij, maar stapte nadien toch weer op. Van Aert in een zetel naar de zege?

De renner van Jumbo-Visma klokte bij het eerste tussenpunt alvast de beste tijd en deed daar 58 seconden beter dan Evenepoel. Tegenover Alec Segaert, die daar de tweede tijd klokte, pakte Van Aert elf seconden. Die voorsprong breidde Van Aert nadien verder uit tot twintig tellen. Ten opzichte van Evenepoel, die zich wel wat herpakte, liep hij nog één seconde uit. Bij het derde tussenpunt waren de verschillen nog wat verder opgelopen.

Segaert zette aan de streep de beste tijd neer. Runne Herregodts had nog een sterk laatste deel in huis, maar kwam niet aan de tijd van de 20-jarige renner van Lotto Dstny. Dat lukte Wout van Aert wel. Hij deed vijftig seconden af van de tijd van Segaert, die wel als tweede zou eindigen, voor Herregodts. Remco Evenepoel strandde namelijk op de vierde plaats.

Voor Van Aert is het zijn derde Belgische tijdrittitel.