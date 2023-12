zaterdag 2 december 2023 om 10:09

Visma | Lease a Bike heeft interesse in Cian Uijtdebroeks

De toekomst van Cian Uijtdebroeks blijft, ondanks zijn doorlopend contract bij BORA-hansgrohe, voorlopig hoogst onzeker. Eerder raakte al bekend dat INEOS Grenadiers en Lidl-Trek tot de geïnteresseerden behoren, maar ook Jumbo-Visma, dat vanaf volgend jaar door het leven gaat als Visma | Lease a Bike, heeft interesse in de talentvolle Belg.

“Wij zijn geïnteresseerd in Cian. Dat waren we al toen hij nog junior was”, bevestigt ploegmanager Richard Plugge in gesprek met HLN. “Toen hebben we al met hem gesproken. Maar hij heeft nog een contract.”

Voor 2024 wordt een overstap van Uijtdebroeks vrij onwaarschijnlijk, want zat de ploeg van Plugge al niet vol? “Zeg nooit nooit, maar: neen, er komt niemand meer bij.”

Uijtdebroeks was dit jaar erg succesvol in dienst van BORA-hansgrohe, maar de Belg was niet altijd tevreden over het functioneren van de ploeg. Zo ontstonden de geruchten dat de Belg misschien wil vertrekken. “Of ik tot volgend jaar bij de ploeg blijf? Daar ga ik niet op antwoorden. Ik heb op dit moment geen commentaar op die zaken”, bleef hij er recent zelf ook vaag over.