Christophe Laporte heeft een nieuwe droom: “Roubaix moet me beter liggen dan de Ronde”

Interview

Christophe Laporte heeft Dwars door Vlaanderen op een sterke manier op zijn naam geschreven. De Fransman zat mee in de favorietengroep en koos daarna het goede moment om te demarreren. Laporte reed solo naar Waregem en won zo zijn tweede klassieker in vier dagen tijd. “Het is belangrijk dat we beseffen hoe bijzonder dit is”, zei de Fransman na afloop op de persconferentie.

Was het het plan van de ploeg om van ver aan te gaan vandaag?

“We wilden de koers hard maken, dat was de rol van Tiesj Benoot en mij. We wilden in een goede groep terechtkomen en zo uiteindelijk voor de overwinning strijden. Alles ging eigenlijk goed vandaag. We hadden niet gepland om op dat moment (de Kanarieberg en even later de Côte de Trieu, red.) te gaan, dat kan je niet plannen. We voelden op dat moment dat het het juiste moment was.”

Hoe voelt het om te koersen in zo’n dominante ploeg?

“Heel leuk. Elke koers opnieuw komen we heel gemotiveerd aan de start. Zondag was het bijvoorbeeld heel slecht weer in Gent-Wevelgem, maar toch was iedereen er graag. We wisten dat we voor de overwinning konden strijden. Ook vandaag wilden we winnen. Dan ben je gemotiveerd.”

“Het is zeker een leuk gevoel om zo goed te zijn als ploeg. Het lijkt misschien soms zo vanuit de buitenwereld dat we altijd zeker zijn, maar op de fiets ben je echter nooit zeker. Je weet nooit of er mensen je aanvallen zullen kunnen volgen. We hebben een goed plan en we proberen dat zo goed mogelijk te volgen. Op dit moment loopt dat zeer goed.”

Wat was de tactiek met Benoot in de finale? Hij gaf aan dat hij niet helemaal in orde was.

“Hij was misschien niet helemaal in orde, maar hij was wel nog steeds was heel erg goed. Hij vertelde me tijdens de koers dat hij niet 100% was en toen hebben we mijn kaart getrokken. In de finale was het ook meer in mijn voordeel, de wegen waren namelijk hoofdzakelijk vlak in de echte finale.”

“Vandaag was weer een goede wedstrijd van de ploeg. Iedereen deed het goed. Tiesj deed het zeer goed, hij ging heel hard op de klimmetjes. Ik ben blij dat ik het dan heb kunnen afmaken.”

Na twee klassiekers te winnen, heb je dan een nieuwe droom?

“Op dit moment droom ik zeker van de monumenten. Een wedstrijd als Parijs-Roubaix ligt me in principe goed, beter dan de Ronde van Vlaanderen. De Ronde is een zeer moeilijke koers. Ik denk dat het moeilijk zal worden om die te winnen op dit moment in mijn carrière.”

Was het de beste beslissing van je carrière om naar Jumbo-Visma te komen? Een aantal Franse renners blijft vaak bij een ploeg in eigen land.

“Zeker. Het is een soort comfort voor sommige renners om bij een Franse ploeg te blijven. Veel Franse renners praten geen Engels, ook ik praatte geen Engels toen ik bij Jumbo-Visma kwam. Dat was een barrière, dat is moeilijk. Je moet een zekere maturiteit hebben om dan bij de ploeg te komen.”

“Ik wilde echter heel graag naar een buitenlandse ploeg. Het is een andere mentaliteit. Bij Jumbo-Visma is het echt een ander niveau, we zijn de beste ploeg van de wereld. Iedereen krijgt zijn kansen en het is niet altijd alles op alles voor één renner.”

