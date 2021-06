Christoph Roodhooft over Tourselectie Alpecin-Fenix: “Philipsen selecteren is een risico”

Interview

Alpecin-Fenix heeft deze middag zijn achttal voor de Tour de France bekendgemaakt. Manager/ploegleider Christoph Roodhooft geeft aan WielerFlits wat extra duiding. “Ons doel? Eén ritzege. Dat lijkt me een correcte ambitie. Alles wat daar nog bijkomt, is mooi meegenomen.”

Mathieu van der Poel is uiteraard de absolute kopman bij Alpecin-Fenix. Hij gaat vol voor winst in het openingsweekend. Daarnaast kan het Belgische ProTeam ook scoren met Tim Merlier en Jasper Philipsen, als die geen hinder meer ondervindt van de knieblessure die hij opliep in de Baloise Belgium Tour. De selectie wordt aangevuld met Petr Vakoc, Xandro Meurisse, Jonas Rickaert, Kristian Sbaragli en Silvan Dillier. Ploegleiders van dienst zijn naast Christoph Roodhooft ook nog Frederik Willems, Bart Leysen en Michel Cornelisse.

Hebben jullie moeilijke knopen moeten doorhakken?

“Het was niet gemakkelijk. Vooral voor die laatste twee plekjes ligt het altijd dicht bijeen. Zeker omdat je in een grote ronde zoveel variatie hebt in de profielen van de ritten. Dat is anders dan bij eendagskoersen. Uiteindelijk is Otto Vergaerde het kind van de rekening geworden.”

Met wie lag Vergaerde in balans?

“Dat doet er niet toe. Het is zo al vervelend genoeg. Hij heeft de volledige voorbereiding in La Plagne meegemaakt en valt nu uit de boot. Uiteraard is hij ontgoocheld. En terecht.”

Is Jasper Philipsen honderd procent hersteld van zijn knieblessure?

“Honderd procent niet, maar hij kan wel starten. Dat is een klein risico, ja. Achteraf zal blijken of het het risico waard was. Misschien hebben we het helemaal fout, maar we hopen van niet. Doel is Jasper de eerste dagen zoveel mogelijk achter de hand te houden, zodat zijn blessure helemaal kan genezen.”

Mathieu van der Poel liet het afweten op het Nederlands kampioenschap. Maak jullie zich daar zorgen over?

“Mathieu had een offday. En de koers verliep ook niet zoals gehoopt. Dat kan gebeuren. Maar we maken ons absoluut geen zorgen over zijn conditie. Dat zou wel heel erg zijn. Dan zouden we wel heel slecht gewerkt hebben. En het zou ook niet stroken met wat we van Mathieu gezien hebben in Zwitserland.”

Jullie mikken met Van der Poel op het openingsweekend. Heb je al zicht op de rolverdeling in de sprintetappes die daarna volgen? Er zijn Merlier en Philipsen, maar misschien spelen ook groen en geel een rol…

“We zijn nog niet aan rit drie en vier. Laat ons beginnen met de eerste rit. Wat daarna komt, zien we wel. Er zijn veel alsen en maren. Hoe verloopt de koers? Hoe snel herstelt Philipsen? Wie heeft goede benen? Hoe staat Mathieu er dan voor in het algemene – en puntenklassement?”

Xandro Meurisse hield twee jaar geleden lang goed stand in het klassement. Krijgt hij straks die vrijheid?

“Daar gaan we niet op inzetten, nee. Dat hebben we ook in Zwitserland niet gedaan. We hebben Xandro bijvoorbeeld al nodig op het plaatselijk rondje in de tweede etappe, met aankomst op de Mûr-de-Bretagne. Belangrijker is dat hij daar zijn werk doet voor de ploeg, zonder rekening te moeten houden met een eventueel klassement.”

Dat had een doel kunnen zijn voor de tweede helft van de Tour…

“Wat zou dat doel dan zijn? Is pakweg een 18de plaats in het klassement een doel? Vorig jaar was de Tour van Lotto Soudal geslaagd met twee ritzeges. Als wij er eentje pakken, is hij ook geslaagd. Er gaan elk jaar ploegen naar huis zonder ritwinst. Laten we dus beginnen met te proberen iéts te pakken.”

Is er al iets beslist over het eventueel uitstappen van Van der Poel in functie van Tokio?

“Nee.”

Een opgave kan jullie kritiek opleveren. Er kwam ook commentaar toen Merlier de Giro verliet.

“Ik kan leven met kritiek. Geen probleem. Maar het is ook nooit goed, hé. Wat voor de ene goed is, is voor de andere slecht. Ik vind dat iedereen zijn eigen rekening moet maken. Iemand vervroegd laten uitstappen is absoluut niet onze strategie, maar we hebben ook belangen te vertegenwoordigen. Vergeet niet dat bepaalde omstandigheden veroorzaakt zijn door Covid-19. Dat hebben wij ook niet in de hand. Oorspronkelijk stonden de Spelen vorig jaar op de agenda, het Tourdebuut van Mathieu dit jaar. Dan was er geen probleem geweest.”

Wanneer zijn jullie tevreden van jullie debuut in deze Ronde van Frankrijk?

“Zoals ik al zei, één ritzege behalen lijkt me een correctie ambitie. Alles wat daar bijkomt, is mooi meegenomen. Daarnaast hoop ik met zoveel mogelijk renners op een deftige manier Parijs te halen.”