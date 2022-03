Christoph Roodhooft na bisnummer Mathieu van der Poel in Italië: “We moeten niet overdrijven”

Mathieu van der Poel rijdt deze week in functie van Dwars Door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen de Internationale Wielerweek van Coppi & Bartali in Italië. In de vierde etappe van vrijdag ging hij op tachtig kilometer van de meet in de aanval, werd in de laatste acht kilometer teruggepakt, om daarna in de sprint alsnog de etappe te winnen. “Deze wedstrijd doet hem deugd”, vertelt diens ploegleider Christoph Roodhooft aan WielerFlits.

Een indrukwekkend bisnummer van zijn poulain, dus. Van der Poel zelf liet al weten dat hij graag op deze manier koerst. “We wisten dat INEOS Grenadiers zou controleren omwille van de leiderstrui van Edward Dunbar. Maar wij wilden voor dagwinst gaan en we wisten dat we dan zelf het initiatief moesten nemen. We wilden de kans afdwingen om halverwege de rit koers te maken op het lokale rondje en daarom hebben we de vluchters niet veel ruimte gegeven. Als ploeg hadden we tempo gemaakt op de klim en daarna bleek de afdaling wel heel technisch te zijn. Mathieu zat daar op kop en had als snel een flink gat te pakken.”

De 27-jarige kopman van Alpecin-Fenix had onderaan de afdaling van zo’n tien kilometer, een gat van tweeënhalve minuut geslagen met de rest van het peloton. De achterstand op de kopgroep bedroeg voor MVDP op dat punt nog anderhalve minuut. “Hij besloot dan maar om door te rijden, wachten was ook ridicuul geweest”, vertelt Roodhooft. “Maar omdat Mathieu even later ineens in de kopgroep zat, gingen ook andere ploegen zich roeren. De voorsprong verdedigen was lastig, vooral omdat het klimmetje niet heel moeilijk was én er tegenwind stond richting de aankomst. Later probeerde hij het toch nog alleen.”

Dat mocht niet baten, want Van der Poel werd op acht kilometer voor de streep teruggepakt door wat er nog over was van het peloton. Normaal boeken toe voor een vluchter, maar de Nederlander won even later doodleuk (beelden) de sprint van Ethan Hayter. “De finish lag hem ook perfect: drie bochtjes kort na elkaar en dan een mooie baan die lichtjes bergop liep. Maar het is niets nieuws dat Mathieu dat kan, hè. Zo won hij ook het NK in Hoogerheide 2018 en hij deed het nogal eens. Natuurlijk heeft hij zich niet gespaard, maar er zijn niet echt snelle renners hier. Het is ook maar Coppi & Bartali, hè. We moeten het niet overdrijven, maar ook zeker niet onderschatten.”