Christine Majerus wint Drentse 8 van Westerveld

Christine Majerus heeft de Drentse 8 van Westerveld gewonnen. Op de lokale ronde in Dwingeloo was de Luxemburgs wegkampioene de beste van een kopgroep met vier rensters. De Canadese Alison Jackson eindigde als tweede, Floortje Mackaij en Thalita de Jong werden derde en vierde.

Daags voor de Women’s WorldTour-koers Ronde van Drenthe reed een groot deel van het peloton ook al een koers door het noorden van Nederland. De Drentse 8 van Westerveld (1.2) bestond uit drie grotere rondes van ongeveer 38 kilometer en drie kleinere omlopen van zo’n zes kilometer in Dwingeloo. Het vlakke parcours zat vol smalle, behoorlijk open wegen en in de grote omloop was ook een kleine keienstrook opgenomen.

In de finale ontstond een kopgroep met vier, met Christine Majerus (SD Worx), Alison Jackson (Liv Racing Xstra), Floortje Mackaij (Team DSM) en Thalita de Jong (Nederlandse nationale selectie). De aanvalsters probeerden elkaar verschillende keren te verrassen, maar uiteindelijk moest een sprint de beslissing brengen. Daarin beschikte Majerus over het beste eindschot. Maike van der Duin won de sprint van het peloton.