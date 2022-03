Voorbeschouwing: Ronde van Drenthe 2022

Terwijl de Ronde van Drenthe 2021 nog vers in het geheugen staat, begint de volgende editie alweer. Aanstaande zondag strijdt op Drentse bodem een mix van WorldTour-ploegen, ProTeams en continentale ploegen om de zege. Wie trekt er aan het langste eind? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

Nederlandse kasseien vind je niet alleen maar in Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Brabant of op de Maasberg in Limburg. Ook in Drenthe wemelt het van de kasseistroken. Al zijn dat niet van die massieve blokken graniet zoals we ze kennen uit Vlaanderen of Roubaix. In Drenthe zijn ‘ze’ een stuk kleiner, ronder. Het zijn flinten die uit Scandinavië zijn gekomen tijdens de laatste ijstijd ongeveer 10.000 jaar geleden.

Duizenden jaren lagen ze verspreid door Drenthe – tot zo’n honderd jaar geleden. Toen de werkgelegenheid in de provincie toenam, werden ze gebruikt om de infrastructuur te verbeteren. Pleinen werden bestraat, complete wegen in het bos werden aangelegd. Vroeger als doel om hout uit de bossen te vervoeren, tegenwoordig als decorstuk van de Ronde van Drenthe. Dat maakt de Ronde van Drenthe tot een voorjaarskoers met een geheel eigen identiteit.

Sinds 1960 staat de wielerkoers op de kalender. Maar zo’n grote wedstrijd als nu is het in de eerste decennia niet geweest. Tot en met 2004 was de Ronde van Drenthe een amateurwedstrijd op de KNWU-kalender. Renners als Hennie Kuiper en Karsten Kroon wisten zich in die jaren wel op de erelijst te fietsen. Beiden als grote talenten aan het begin van hun carrière.

In 2005 trad de Drentse koers toe tot de Europe Tour en verwierf het een 1.1-status op de UCI-kalender. Die behield het tot en met 2018, toen de wedstrijd een tijdelijke opwaardering kreeg tot 1.HC-niveau. Deze status behield het tot 2020. Tegenwoordig is het weer een 1.1-koers. Begin dit jaar werd bekend dat de Ronde van Drenthe in 2022 onderdeel uitmaakt van de Exterioo Cycling Cup.

Laatste tien winnaars Ronde van Drenthe

2021: Rune Herregodts

2020: Niet verreden vanwege de coronacrisis

2019: Pim Ligthart

2018: František Sisr

2017: Jan-Willem van Schip

2016: Jesper Asselman

2015: Edward Theuns

2014: Kenny Dehaes

2013: Alexander Wetterhall

2012: Bert-Jan Lindeman

Vorig jaar

Rune Herregodts presenteerde zichzelf vorig jaar voor het eerst echt aan het grote wielerpubliek. De 23-jarige Vlaming won na een knappe solo de Ronde van Drenthe vanuit de vroege vlucht. Herregodts was samen met Adriaan Janssen en Pierre-Pascal Keup al na tien kilometer weggereden uit het peloton, dat de achterstand aanvankelijk liet oplopen tot vijf minuten.

In de laatste zeventig kilometer liep de voorsprong van de drie vluchters dan toch terug. Bij de eerste passage van de VAM-berg was deze nog maar vijftig seconden. Keup ging overboord, terwijl Herregodts en Janssen net als het peloton langzaam maar zeker de gashendel opentrokken. Dat had als gevolg dat de voorsprong van de twee vooraan weer toenam.

Het peloton zag te laat het gevaar in. Pas op 15 kilometer van de meet werd er echt een tegenaanval op poten gezet door Jan Bakelants, Rick Pluimers, Gilles de Wilde, Sean Flynn, Sjoerd Bax en Coen Vermeltfoort. Niet op tijd, en dus soleerde Herregodts naar de zege nadat hij zich ook had ontdaan van Janssen. Andrea Pasqualon en Dylan Groenewegen mochten even later mee het podium op.

Uitslag Ronde van Drenthe 2021

1. Rune Herregodts (Sport Vlaanderen-Baloise)

2. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux)

3. Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma)

4. Coen Vermeltfoort (VolkerWessels)

5. Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise)

Parcours

Sinds de Ronde van Drenthe geen 1.HC-status meer heeft op de UCI-kalender, gaat de wedstrijd van start in Assen. Via verschillende omwegen zet de wedstrijd in de eerste honderd kilometer koers richting Drijber, waar een aantal lokale rondes op en rond de VAM-berg zullen uitwijzen wie er na 197 kilometer koers met de zege aan de haal gaat in finishplaats Hoogeveen.

In die eerste honderd kilometer passeren de renners bekende Drentse dorpjes als Gieten (bekend van de Superprestige), Borger en Exloo. Dat de organisatie juist de omgeving rond deze vestigingen heeft opgezocht, is niet geheel toevallig. De omgeving staat namelijk bekend om zijn flintstroken. Zo is Borger ook de Hunebedhoofdstad van Nederland.

Bekende stroken als de Houtvesterweg (2 kilometer), Voorbosweg (3,6 kilometer), Valthezandweg (6,2 kilometer), Schaapstreek (3,3 kilometer) en Boswachterij (900 meter) moeten in deze openingsuren dan ook getemd worden. Wat opvalt: de Drentse flintstroken liggen in de afgelopen twee edities vroeger in de wedstrijd dan in de jaren daarvoor, omdat de VAM-berg nu als scherprechter moet gelden.

Met nog 97 kilometer te gaan doemt die VAM-berg voor het eerst op. In totaal zal de geasfalteerde vuilnishoop, die de afgelopen jaren aan een opmars bezig is in in wielerland, vijf keer terugkeren in de finale van de wedstrijd. De eerste drie keer na een lusje rondom Drijber van ongeveer 16 kilometer, de laatste twee keer na een lus van ongeveer 30 kilometer. Ondertussen wordt Hoogeveen ook nog een keer gepasseerd.

De vraag is of de VAM-berg, die op 15 kilometer van de streep voor het laatst wordt aangedaan, voor verschillen gaat zorgen tussen de renners. Vorig jaar bleven (bijna) alle sprinters eraan hangen in Drenthe, met alleen Rune Herregodts die het peloton voor wist te blijven. Gaan we dit jaar een dergelijk scenario opnieuw zien?

Zondag 12 maart, Assen – Hoogeveen (197 km)

Start: 10.30 uur

Finish: 15.20 uur

Favorieten

De Ronde van Drenthe kan in 2022 rekenen op een uitstekend deelnemersveld. Omdat de Nederlandse wedstrijd onderdeel uitmaakt van de Exterioo Cycling Cup, staan alle Belgische ProTeams aan de start. Ook Intermarché-Wanty-Gobert geeft acte de présence. Jumbo-Visma en Team DSM zorgen voor de Nederlandse inbreng op WorldTour-niveau. Verder zien we ook Arkéa-Samsic, B&B Hotels-KTM en Uno-X Pro Cycling op de lijst staan.

De vraag is dan: wie bombarderen we tot topfavoriet? Is dat iemand van Team DSM of Jumbo-Visma, omdat ze de zege graag in eigen land willen houden? Of moeten we uitkijken naar de Nederlandse continentalteams, omdat zij met een overwinning in Hoogeveen een heel seizoen kunnen laten slagen?

Wie een snelle blik op de deelnemerslijst waagt zal zien dat Coen Vermeltfoort de man is om op te letten namens de Nederlandse conti-renners. Na een vierde plaats hier in 2021 en een vierde plaats in de Elfsteden Race vorige week weten we dat de sprinter op 33-jarige leeftijd nog altijd een levensgevaarlijke coureur is. Maar om hem met dit deelnemersveld tot topfavoriet te bombarderen. Dat gaat ons wat ver… We houden namens deze groep renners ook Hartthijs de Vries, Tomas Kopecky en zeker Elmar Reinders in de gaten. Reinders won vorige week de Elfsteden Race. Dat was absoluut geen incident: in 2021 schreef hij ook de PWZ Zuidenveld Tour op zijn naam.

Maar goed, voor de topfavoriet kijken we een niveautje hoger. Naar een renner die dit seizoen nog zonder zeges zit, maar wel al indruk maakte door drie keer podium te rijden in zijn laatste drie wedstrijden. De naam is Hugo Hofstetter, die het uitstekend doet bij Arkéa-Samsic en wekelijks een sloot UCI-punten aan het Franse ProTeam doneert. Als je ziet dat de 28-jarige Hofstetter in de afgelopen weken derde werd in de GP Jean-Pierre Monseré, tweede in Le Samyn en derde in Kuurne-Brussel-Kuurne, dan kun je niet anders dan concluderen dat hij de topfavoriet is aanstaande zondag in Drenthe. Dries De Bondt moet na het opsommen van de prestaties van Hofstetter ook worden genoemd. Hij mocht in twee van de drie bovengenoemde wedstrijden met Hofstetter het podium op; tweede werd hij in de GP Jean-Pierre Monseré, derde in Le Samyn.

De aanwezigheid van onder meer De Bondt laat zien dat Hofstetter het ondanks zijn favorietenrol zwaar gaat krijgen. Alhoewel de Fransman misschien wel de snelste is na een zware wedstrijd, zijn er dus veel sterke blokken tegen wie de Fransman moet opboksen en de vraag is of hij daar tegen bestand is. Naast Alpecin-Fenix kijken we dan ook naar Jumbo-Visma. Op de startlijst tellen we met een beetje fantasie zelfs zeven kandidaat-winnaars. Van hen zouden we normaal gesproken David Dekker de meeste sterren geven, maar na een valpartij aan het begin van het seizoen heeft de Brabander nog niet de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. Misschien dat hij zondag het tij kan keren.

Rick Pluimers, Lars Boven, Loe van Belle, Tim van Dijke zijn andere renners die ongetwijfeld mee zullen zitten als de koers hard gemaakt wordt, maar van Mick van Dijke en Pascal Eenkhoorn verwachten we het meest. Mick eindigde vorige week als tweede in de Elfsteden Race achter Reinders, dus we weten al dat hij in orde is. Met een sterke sprint achter de hand kan hij het op meerdere manieren afmaken. Idem voor Eenkhoorn, die in 2021 de Heistse Pijl won. Als het op snelheid aankomt, zullen er waarschijnlijk een of meerdere mannen sneller zijn, maar dat maakt het aantrekkelijker voor Jumbo-Visma om erin te vliegen. Met een grote kans dat ze altijd een of twee mannen hebben meezitten, kunnen ze deze koers zomaar eens naar zich toetrekken.

Bij die andere Nederlandse ploeg, Team DSM, houden we Casper van Uden nauwlettend in de gaten. De pas 20-jarige renner noteerde dit seizoen nog geen korte uitslag, maar was een van de revelaties in 2021. Hij won dat twee jaar twee ritten in de Course Solidarnosc en ook de Ronde van de Achterhoek. Daarnaast eindigde hij als derde op het beloften-NK, op de VAM-berg. Dat Van Uden op dit terrein dus uit de voeten kan, is bekend. Ook naamgenoot Casper Pedersen is een interessante naam. Hij is de winnaar van Parijs-Tours anderhalf jaar geleden.

We hebben de Belgische ProTeams op Alpecin-Fenix na nog niet besproken. Sport Vlaanderen-Baloise laat de winnaar van vorig jaar, Rune Herregodts, weliswaar thuis, maar kan wel rekenen op sprinter Arne Marit, die vorig jaar zelf vijfde werd hier. Dat was sowieso in een periode waarin Marit het erg goed deed: acht dagen eerder won hij met de GP du Morbihan een 1.Pro-koers. Dit seizoen heeft hij zich nog niet laten zien, maar wie weet komt daar zondag verandering in. De vraag is echter in hoeverre de Belg is hersteld van een valpartij afgelopen donderdag. Timothy Dupont is op papier de rappe man bij Bingoal Pauwels Sauces WB, dat eventueel ook Karl Patrick Lauk of Bas Tietema kan uitspelen in een spurt. Tietema heeft daarbij het voordeel dat hij als Nederlander de streek goed kent. Na een minder optreden in de Elfsteden Race vorige week is het uitzien naar zijn reactie in de Ronde van Drenthe.

Tot slot: de organisatie van de Ronde van Drenthe pakt uit met de komst van Niki Terpstra. Binnen TotalEnergies is hij echter niet de renner met de grootste kans op een korte uitslag. Dat is de 27-jarige Dries Van Gestel. Van Gestel sprintte bijna twee weken geleden naar een verdienstelijke zesde plaats in Kuurne-Brussel-Kuurne en hij werd ook zevende in Le Samyn, en dus mag hij in Drenthe het beste van zichzelf eisen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Hugo Hofstetter

*** Mick van Dijke, Dries De Bondt

** Pascal Eenkhoorn, Coen Vermeltfoort, Dries Van Gestel

* Casper van Uden, Timothy Dupont, Arne Marit, Elmar Reinders

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

Er waait zondag een flinke wind uit het zuiden. De vraag is echter of deze invloed gaat hebben op het koersverloop, omdat de eerste honderd kilometer grotendeels beschut is en de laatste honderd kilometer op een omloop plaatsvindt. Daarnaast blijft het droog en is het ongeveer 14 graden. Zowel Sporza als RTV Drenthe zenden de koers uit vanaf 13.35 uur.