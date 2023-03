Christian Prudhomme: “Een Tour mét Evenepoel krijgt nog meer smaak”

De verwachting is dat Remco Evenepoel in 2024 voor het eerst aan de start zal verschijnen van de Tour de France. Organisator ASO presenteerde maandag de slotetappes tot in detail, met een bergrit op de laatste zaterdag en een slottijdrit naar Nice. Het zal Evenepoel als muziek in de oren klinken.

Tourbaas Christian Prudhomme maakt er in gesprek met Het Nieuwsblad geen geheim van: de Fransman hoopt de regerende wereldkampioen volgend jaar aan de start te kunnen verwelkomen. “We zouden absoluut blij zijn als Remco Evenepoel volgend jaar aan de start van de Tour in Firenze staat. Évidemment. Natuurlijk zou de Tour met Remco aan de start nog meer smaak krijgen.”

“Ik stel ook vast dat de huidige wereldkampioen volgend jaar dezelfde leeftijd zal hebben als Eddy Merckx in 1969. Ook Eddy was toen (in het jaar van zijn eerste Tourzege, red.) 24 jaar… We hopen echt dat hij inscheept in Firenze. We zouden zeer blij zijn. We wachten op hem”, besloot de Tourbaas.

Lees meer: Tour 2024 kent zwaar slotweekend: flinke bergetappe en tijdrit over Col d’Èze

Lees meer: Tour de France 2024 start met zware rit vanuit Florence, drie etappes in Italië

Nagelbijtende apotheose?

Met een bergrit over vier serieuze beklimmingen en een tijdrit over de klim naar La Turbie en de Col d’Èze belooft het een loodzwaar slotweekend te worden. De Tour zal volgend jaar – voor het eerst sinds 1989 – weer eens eindigen met een tijdrit. “We hopen natuurlijk op een herhaling van de feiten van 1968 (Herman Van Springel versus Jan Janssen, red.) of van 1989 (toen Fignon met acht seconden, het kleinste verschil ooit, verloor van LeMond, red.)”, aldus Prudhomme.

“Of misschien gebeurt er wel iets gelijkaardigs als in de Tour van 2020. Toen werd Primož Roglič alsnog uit het geel gereden door zijn jongere landgenoot Tadej Pogačar tijdens een tijdrit op La Planche des Belles Filles”, droomt de Tourbaas hardop.